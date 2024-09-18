曾之喬燦笑同框網紅夫妻「意外洩預產期」！　挺孕肚真實身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，小倆口在上個月15日公開懷孕的喜訊，消息曝光後，湧入不少網友留言給予祝福。最近她和網紅夫妻檔中川秀美、福哥相聚，事後中川秀美PO出一張3人燦笑同框的照片，意外洩漏曾之喬寶寶的預產期，內容曝光後，再度掀起外界討論及關注。

▲曾之喬與網紅夫妻檔中川秀美、福哥相約。（圖／翻攝自Instagram／chloehidemi）



中川秀美透過IG分享一張與老公以及曾之喬在中秋節聚會的合照，同時也表達自己對於曾之喬在懷孕期間，臉部輪廓竟然變得更加精緻，美貌更勝從前的驚訝感。她表示，這次的相聚讓她感受到曾之喬散發出的愛與光芒，並感謝對方帶來了一個治癒心靈的午後，同時也在文末表示，期待在年底迎接曾之喬的健康寶寶到來。似乎間接透露了對方的預產期。

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▲曾之喬8月中宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



透過中川秀美分享的合照可見到，曾之喬身穿鮮豔的粉紅色長洋裝，渾圓的孕肚若隱若現，她的表情燦爛，左手比出V字姿勢慶祝，顯示當下自在的心情。旁邊的中川秀美與福哥夫妻檔中，男方穿著淺灰色開襟衫，搭配寬鬆的黑色工裝褲，面帶親切自然的笑容。女方則身穿一件淺色斜肩上衣和高腰寬褲，站立姿態自然，微笑望向鏡頭，完美展現溫馨且愉快的聚會氣氛。