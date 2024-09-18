安妮掰了2曖昧男！認個性強勢難找對象　先凍卵不著急「擇偶條件曝光」

記者孟育民／台北報導

安妮今（18日）出席「2024慈湖十尚音樂季-歡慶十月瘋時尚」記者會，先前才透露有2位追求者，私下她都以素顏赴約，能和另一半一起吃飯、看電影、公園散步，看似即將有新戀情。不料她今證實都結束了，「已經很久以前了，我完全忘記了，就沒有進展，沒有就下一個。」

▲安妮出席「2024慈湖十尚音樂季-歡慶十月瘋時尚」記者會。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

安妮有不少追求者，但目前沒有穩定交往對象，她對另一半的條件，需要帥氣、陽光、聰明，其實就是要找「男版的安妮」，不過目前的她以家人、工作、公益為重，也坦言自己個性在戀愛中比較強勢，所以難找對象；而喜歡小孩的她近期也去凍卵，「我很喜歡小孩！」她明年過年還要前往尼泊爾，幫當地的學校接電、蓋水塔。

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▲安妮期待下個月有戀情。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

安妮今天穿著旗袍出席活動，為了穿上美觀昨天都不敢吃東西，避免小腹微凸。從小就學習芭蕾的她嚴格控管身材，「我從小就被洗腦，肉肉的不好看，但其實沒有，很多肉肉的也很好看。」減肥雖然壓力很大，但長久下來她也習慣了，天天運動，跑步、跳舞、拉筋，常年只喝水和無糖茶，有時候活動結束後，才鎬賞自己吃一根薯條。



