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帥哥主播王顯瑜為麻兒發聲！數度淚崩潰提　見「爸想帶兒一了百了」吐擔憂

記者孟育民／台北報導

鏡新聞主播王顯瑜日前擔任中華民國腦性麻痺協會愛心大使，並為協會的「愛家園」計畫拍攝宣傳影片，他坦承在接下這個任務當下，心裡是「一半開心、一半害怕」，開心的是可以幫長期以來持續關心的腦麻社群發聲、代言；害怕的是自己哭點極低，很怕拍攝時心情起伏太大，到時候哭得一把鼻涕一把眼淚，拍出來的宣傳影片不能用。果不其然王顯瑜的擔心成真，拍攝前跟協會員工開會他哭到無法自己，拍攝時跟腦麻孩子的爸爸訪談時他眼淚也忍不住噴發，讓王顯瑜不好意思地說：「別人是男兒有淚不輕彈，我是男兒有淚我照三餐彈」。

▲▼ 主播王顯瑜為腦麻協會發聲拍攝宣傳影片。（圖／ 腦麻協會照片提供）

▲主播王顯瑜為腦麻協會發聲拍攝宣傳影片。（圖／ 腦麻協會照片提供）
影片正式開拍前，王顯瑜還特地前往腦麻協會的辦公室與工作人員開會討論拍攝細節，會議中同是腦麻兒的員工特別分享她對「愛家園」的期待，即使言語表達吃力，但王顯瑜還是可以感受到她滿滿的樂觀以及對計畫的期待，不過就在她談到講爸媽如何照顧她的過程，以及爸媽很擔心地說：「自己走了之後，隻身一人的女兒怎麼辦？」一聽到這句話，王顯瑜立刻眼淚潰堤。

王顯瑜表示當下他激動地雙手握緊，將手肘撐在桌上，低下頭，額頭緊緊壓著拳頭，眼淚就像水管爆裂一樣的狂湧而出，就這樣低著頭一直哭，一直用力的呼吸，直到彷彿眼淚差不多流乾了，他才默默地抬起頭，把臉上的淚痕擦乾，裝作沒事的重新加入討論對話中。對此王顯瑜表示雖然知道自己平常哭點就很低，但這樣的爆哭，「連我自己都被嚇到」，他也說到印象中上一次這樣淚線瞬間形同虛設的情緒潰堤，已經是十幾年前看完紀錄片《大象男孩與機器女孩》的時候了。

▲▼ 主播王顯瑜為腦麻協會發聲拍攝宣傳影片。（圖／ 腦麻協會照片提供）

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▲王顯瑜數度感動落淚。（圖／ 腦麻協會照片提供）

王顯瑜也說到宣傳影片拍攝當天，難得有機會跟腦麻孩子長時間相處，他心有所感的表示，自己與腦麻兒只是身體條件不同，但一樣希望在人生的顛沛流離之中，找到一個可以安身立命的港灣，他說：「我不知道為什麼，但每次腦海中浮現這個念頭，我的眼眶就會熱熱的」。

▲▼ 主播王顯瑜為腦麻協會發聲拍攝宣傳影片。（圖／ 腦麻協會照片提供）

▲王顯瑜拍攝宣傳影片時，與腦麻兒開心互動。（圖／ 腦麻協會照片提供）

王顯瑜就這樣帶著感慨的心情拍攝宣傳影片，影片其中一段他要與腦麻家庭的家長訪談聊天。其中一個爸爸訪談告訴王顯瑜，說到腦麻兒子是他的心頭肉，但他很擔憂如果他和太太離世後，孩子一個人孤零零的怎麼辦，他甚至還曾經浮現過要不要帶著孩子一了百了的念頭，講到這裡對方開始哽咽，無法繼續回答，被這樣無奈心情感染的王顯瑜，眼淚也從眼框滑下來。
 

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