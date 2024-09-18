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《媽祖》女星創辦選美比賽！　迎20週年擴大舉辦…健美女王秒加入

記者黃庠棻／台北報導

女星張如君曾主演中視「重播次數最多」的經典戲劇《媽祖》、《觀世音》，她創辦中華全球城市小姐選拔賽事，明年將擴大舉辦世界賽事，她為了替台灣佳麗爭奪后奪，提前招兵買馬，廣招名師籌組最佳訓練陣容，馬上獲得擁有20張健身證照的健身選美皇后王惠萱率先響應。

▲張如君。（圖／中華全球城市選拔協會提供提供）

▲張如君宣布城市小姐將擴大舉辦。（圖／中華全球城市選拔協會提供提供）

張如君表示，中華全球城市小姐選拔活動，規模號稱全球第五大，同時也是台灣自創、全台規模最大，十九年連續舉辦選拔、從未中斷的賽事活動，透露明年選拔即將堂堂邁入第20週年，確定將擴大舉辦世界賽，計畫至少邀請20位以上的國外佳麗參賽。

由於世界賽事至今，台灣最多只拿過亞軍榮銜，為了積極爭取榮耀把冠軍后冠留在台灣，第19屆城市小姐台灣賽事才剛結束，她就已經為明年可能代表台灣參賽的佳麗尋找最佳的訓練師資開始招兵買馬。

▲▼選美教母張如君。（圖／翻攝張如君臉書）

▲張如君宣布城市小姐將擴大舉辦。（圖／中華全球城市選拔協會提供提供）

張如君分析，以往的選美佳麗身材高瘦美最容易受到評審青睞。隨著近年運動風氣興盛，參賽佳麗已經改為健健美，比較容易受到注目拿高分。

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▲王惠萱。（圖／中華全球城市選拔協會提供提供）

▲王惠萱擁有「健身選美皇后」的封號。（圖／中華全球城市選拔協會提供提供）

值得慶幸的是，她才登高一呼，曾經獲選桃園城市小姐第一名、擁有「健身選美皇后」的王惠萱立即響應，成為主動加入最佳訓練師資陣容的首位。王惠萱擁有20張專業健身證照，表示她將為台灣佳麗特別設計一套陰陽瑜伽健身法，讓佳麗能展現出身心、內外都健康的氣息和體態。

▲王惠萱。（圖／中華全球城市選拔協會提供提供）

▲王惠萱擁有「健身選美皇后」的封號。（圖／中華全球城市選拔協會提供提供）

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