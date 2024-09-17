ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

風田世紀同框前任舒子晨！再續前緣叫「寶貝」　遭她爆料：見一個愛一個

記者孟育民／台北報導

女星舒子晨在2023年5月宣布和排球選手許美中結婚，另外她在2019年時和風田曾傳緋聞，兩人不僅一起看電影、吃飯，還被周刊拍到女方開車載他一起回家，不過雙方始終都沒有鬆口關係。近日，兩人居然在節目《女孩好野》合體，同框畫面震驚在場人，沈玉琳更直說：「破天荒、世紀同框！」風田隨後和舒子晨打招呼：「好久不見，妳最近還好嗎？」完全沒怕尷尬。

▲▼風田世紀同框舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

▲▼風田世紀同框舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

▲▼風田世紀同框舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人久違見面，先敘舊打招呼，互動自然，不過玩遊戲時，還是不免被沈玉琳虧：「拿公費再續前緣，這集錄的開心，有人就要離婚了。」風田也配合節目選了舒子晨一隊，沈玉琳笑說：「你以前怎麼叫她，現在就大聲叫出來！」沒想到風田直接大喊：「我的寶貝！」讓全場陷入一陣騷動，舒子晨連忙對著鏡頭喊話：「老公這都是節目效果！」

▲▼風田世紀同框舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

▲風田當場叫舒子晨「寶貝」。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

節目上，舒子晨還虧風田「運動細胞不好」，被問是否不持久，她則說：「比較快，體力消耗比較快，然後見一個愛一個，每一集有漂亮的女生，他就會喜歡一個。」風田聽到立馬回擊：「我眼裡只有妳啦。」突如其來的告白，讓沈玉琳看不下去說：「你是當我們都死人？你們兩個這樣一句來一句。」

▲▼風田世紀同框舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

▲風田直球告白。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

推薦閱讀

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！驚爆對方身份　性騷細節全說了：旁邊全是男生

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！驚爆對方身份　性騷細節全說了：旁邊全是男生

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

「木曜女神」慶祝中秋脫了！比基尼包不住超兇上圍 深溝白腿全看光

「木曜女神」慶祝中秋脫了！比基尼包不住超兇上圍 深溝白腿全看光

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度　網揪1疑點：太過頭了

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度　網揪1疑點：太過頭了

小楊哥網紅小三「已墮胎」！　虛弱討450萬分手費慘被騙：要把她關到死

小楊哥網紅小三「已墮胎」！　虛弱討450萬分手費慘被騙：要把她關到死

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

50歲舒淇終於認了新身份！中秋宣布「雙重喜訊」預計2025年曝光　

50歲舒淇終於認了新身份！中秋宣布「雙重喜訊」預計2025年曝光　

YTR儒哥被瘋傳是富二代！「1業配就能月入百萬↑」　他親揭身世背景

YTR儒哥被瘋傳是富二代！「1業配就能月入百萬↑」　他親揭身世背景

台女星「只用柚子皮遮2點」！下身洩透視蕾絲 大尺度照瘋傳：中秋快樂

台女星「只用柚子皮遮2點」！下身洩透視蕾絲 大尺度照瘋傳：中秋快樂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！驚爆對方身份　性騷細節全說了：旁邊全是男生

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

「木曜女神」慶祝中秋脫了！比基尼包不住超兇上圍 深溝白腿全看光

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度　網揪1疑點：太過頭了

小楊哥網紅小三「已墮胎」！　虛弱討450萬分手費慘被騙：要把她關到死

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

50歲舒淇終於認了新身份！中秋宣布「雙重喜訊」預計2025年曝光　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

舒子晨, 風田, 沈玉琳, 女孩好野

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 風田世紀同框前任舒子晨！再續前緣叫「寶貝」　遭她爆料：見一個愛一個
  2. 麋先生演唱會倒數4天　週操30小時迎戰小巨蛋
  3. 大咖男星遇路邊男子唇語求援：救我　竟意外救出家暴受害者
  4. 快訊／威秀「網站大癱瘓」　刷3小時訂不到票
  5. 福原愛離婚「高齡母拒同住」！曬照「媽媽愛吃的我都會做」破冰了
  6. 大牙慶生前1個月「一切猶如山崩」！身體冒2毛病：每天起床都哀叫
  7. 美國饒舌大咖「吹牛老爹」被逮捕！遭爆性販運　面臨聯邦起訴
  8. 《粽邪2》金馬女星躍上國際　詮釋「漸凍藝術家」入選西班牙影展
  9. 彭佳慧等了28年終返鄉開唱　竟被工作人員「強制帶下台」！
  10. 一典兄弟合體！　王傳一揪陳漢典「澎湖家族旅遊」…圓夢原因曝

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366