風田世紀同框前任舒子晨！再續前緣叫「寶貝」　遭她爆料：見一個愛一個

記者孟育民／台北報導

女星舒子晨在2023年5月宣布和排球選手許美中結婚，另外她在2019年時和風田曾傳緋聞，兩人不僅一起看電影、吃飯，還被周刊拍到女方開車載他一起回家，不過雙方始終都沒有鬆口關係。近日，兩人居然在節目《女孩好野》合體，同框畫面震驚在場人，沈玉琳更直說：「破天荒、世紀同框！」風田隨後和舒子晨打招呼：「好久不見，妳最近還好嗎？」完全沒怕尷尬。





▲▼風田世紀同框舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人久違見面，先敘舊打招呼，互動自然，不過玩遊戲時，還是不免被沈玉琳虧：「拿公費再續前緣，這集錄的開心，有人就要離婚了。」風田也配合節目選了舒子晨一隊，沈玉琳笑說：「你以前怎麼叫她，現在就大聲叫出來！」沒想到風田直接大喊：「我的寶貝！」讓全場陷入一陣騷動，舒子晨連忙對著鏡頭喊話：「老公這都是節目效果！」

▲風田當場叫舒子晨「寶貝」。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）

節目上，舒子晨還虧風田「運動細胞不好」，被問是否不持久，她則說：「比較快，體力消耗比較快，然後見一個愛一個，每一集有漂亮的女生，他就會喜歡一個。」風田聽到立馬回擊：「我眼裡只有妳啦。」突如其來的告白，讓沈玉琳看不下去說：「你是當我們都死人？你們兩個這樣一句來一句。」

▲風田直球告白。（圖／翻攝自YouTube／女孩好野）