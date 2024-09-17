YTR儒哥被瘋傳是富二代！「1業配就能月入百萬↑」　他親揭身世背景

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber儒哥擁有125萬訂閱者，頻道內容多為搞笑及惡整妹妹的影片，受到粉絲喜愛。日前他公開高雄家中的百萬名車因為強颱凱米來襲，遭水淹了3分之2，至少損失350萬元，引來不少網友猜測他的家世背景，甚至有人認為可能是富二代，對此，他也親自回應了。

▲儒哥被瘋傳是富二代。（圖／翻攝自儒哥臉書）



儒哥因為公開自有的賓士AMG GT63遭水淹至3分之2，價值從原本的500萬變剩150萬，一夕就少了350萬元，經濟實力備受討論，9日他發文針對富二代傳言解釋，父親是一名公務員，而母親則從事工程相關工作，兩人都是領取固定薪水的普通職員，雖然家庭條件不允許從小就享受奢華生活，但父母教導他用真誠的角度看待世界和追求夢想，直言這些教育比任何物質資源都來得珍貴。

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今年28歲的儒哥表示，很喜歡現在的工作狀態，也熱愛白手起家的感覺，「YouTube影片我可以每部安插一個業配，月入百萬以上，但我更喜歡把純粹的快樂透過影片呈現給大家，因為我拍片本來就不是為了賺錢！」也希望藉由自己的經歷，能鼓勵現在的年輕人：「只要你有夢想，就堅持下去吧。尋求捷徑不如腳踏實地的追求自己的夢想，儘管過程無法一帆風順，但起碼不會辜負了自己。」

▲儒哥。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

