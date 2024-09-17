ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR儒哥被瘋傳是富二代！「1業配就能月入百萬↑」　他親揭身世背景

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber儒哥擁有125萬訂閱者，頻道內容多為搞笑及惡整妹妹的影片，受到粉絲喜愛。日前他公開高雄家中的百萬名車因為強颱凱米來襲，遭水淹了3分之2，至少損失350萬元，引來不少網友猜測他的家世背景，甚至有人認為可能是富二代，對此，他也親自回應了。

▲儒哥被瘋傳是富二代。（圖／翻攝自儒哥臉書）

▲儒哥被瘋傳是富二代。（圖／翻攝自儒哥臉書）

儒哥因為公開自有的賓士AMG GT63遭水淹至3分之2，價值從原本的500萬變剩150萬，一夕就少了350萬元，經濟實力備受討論，9日他發文針對富二代傳言解釋，父親是一名公務員，而母親則從事工程相關工作，兩人都是領取固定薪水的普通職員，雖然家庭條件不允許從小就享受奢華生活，但父母教導他用真誠的角度看待世界和追求夢想，直言這些教育比任何物質資源都來得珍貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年28歲的儒哥表示，很喜歡現在的工作狀態，也熱愛白手起家的感覺，「YouTube影片我可以每部安插一個業配，月入百萬以上，但我更喜歡把純粹的快樂透過影片呈現給大家，因為我拍片本來就不是為了賺錢！」也希望藉由自己的經歷，能鼓勵現在的年輕人：「只要你有夢想，就堅持下去吧。尋求捷徑不如腳踏實地的追求自己的夢想，儘管過程無法一帆風順，但起碼不會辜負了自己。」

▲儒哥實際到墾丁體驗物價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

▲儒哥。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

推薦閱讀

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！驚爆對方身份　性騷細節全說了：旁邊全是男生

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！驚爆對方身份　性騷細節全說了：旁邊全是男生

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度　網揪1疑點：太過頭了

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度　網揪1疑點：太過頭了

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

《小孩不笨》小胖其實是台灣人！抽高後變超帥　導演梁志強喊話：希望重聚

《小孩不笨》小胖其實是台灣人！抽高後變超帥　導演梁志強喊話：希望重聚

羅志祥演唱會頻出包「觀眾狂喊退票」　他不忍回應：下不下流啊！

羅志祥演唱會頻出包「觀眾狂喊退票」　他不忍回應：下不下流啊！

寇乃馨家中行李箱破百「收藏而不用」　還有房間專放KikiLala箱！

寇乃馨家中行李箱破百「收藏而不用」　還有房間專放KikiLala箱！

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！驚爆對方身份　性騷細節全說了：旁邊全是男生

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度　網揪1疑點：太過頭了

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

《小孩不笨》小胖其實是台灣人！抽高後變超帥　導演梁志強喊話：希望重聚

羅志祥演唱會頻出包「觀眾狂喊退票」　他不忍回應：下不下流啊！

寇乃馨家中行李箱破百「收藏而不用」　還有房間專放KikiLala箱！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

儒哥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 坤達送10字箴言「男團選手設桌布當目標」！　牛奶揭背後意義：他親身經歷
  2. Waterbomb延期還是看得到！GOT7有謙11月來台　生日願望搶先曝光
  3. 王陽明想小鬼「曬9年前合照」　曝《角頭》喜訊：知道你保佑著我們
  4. 恭喜！前黑澀會美眉曾流產「痛扎2000針取卵」　找代孕終獲愛女
  5. 「瘋狂小楊哥」公司遭立案調查！　涉嫌誤導消費者…官方首度發聲
  6. 曾志偉出道50年首接台綜！　評審驚見2重量級網紅「超狂名單曝光」
  7. 李洪基被爆「私下真面目」連利特都看不下去！　急喊冤曝真相
  8. 陳曉東初體驗貨櫃市集 狂嗑美食KID傻眼：好Real
  9. 「木曜女神」慶祝中秋脫了！比基尼包不住超兇上圍 深溝白腿全看光
  10. 3歲兒幫忙顧嫩嬰弟弟！「抱緊哄唱歌」監視器全拍下…陳彥婷哭了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366