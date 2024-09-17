吳謹言閃婚PO新照「寬鬆上衣遮肚」　微博被出征…網洗版：離了嗎

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星吳謹言於9月13日宣布結婚，與《延禧攻略》洪堯7年戀情修成正果，同時陸網瘋傳已經懷孕5個月。而她昨日（16）曬出近照，也是宣布結婚以來首度更新動態，眾人視覺焦點全聚焦在肚皮動靜「肚子不要太明顯了」，而留言串更是湧入不少酸言酸語。

▲吳謹言閃婚首PO照，身穿寬鬆上衣。（圖／翻攝自微博）

照片中，吳謹言身穿一件寬鬆的白色長袖襯衫，下半身搭配短到僅能蓋住臀部的牛仔短褲，戴著帶有刺繡標誌的深色牛仔帽，肩背一個花紋布袋。而她一向給大眾纖瘦印象，此次穿搭上衣寬鬆，側面入鏡時，顯得肚子微凸，另外身穿黑衣的照片，並未讓腰身入鏡，令人聯想到懷孕傳聞。網友忍不住發文評論「我怎看著像是懷孕了啊，還是說我看錯了 ​」、「這肚子不要太明顯了，怎麽也得5個月吧 ​」。

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▲吳謹言側身入鏡，疑似肚子微凸被拍。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言連曬多張照片，有網友見照發文「這肚子不要太明顯了」。（圖／翻攝自微博）



吳謹言事業再度攀上高峰，宣布結婚令粉絲相當衝擊。她更新動態後，留言串卻被洗版催離婚「今天離了嗎」，還有人P圖將老公換成王星越。經紀公司老闆于正來留言支持：「好好拍戲就是為了好好生活，生活才是本質，後面待播全是王炸，請珍惜現在平靜安逸的生活哈哈哈……。」老闆透露她之後還有眾多戲劇邀約。

▲吳謹言婚後首度更新動態，留言串被洗版催離婚。（圖／翻攝自微博）

▲于正力挺吳謹言。（圖／翻攝自微博）