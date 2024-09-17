昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

▲曹雅雯高帥男伴身份曝光，身高195的Eric Liu高中時期曾是甲組籃球員，後來赴美留學攻讀運動科學學士，以及CBS Kinesiology碩士。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

台語金曲歌后曹雅雯8月某周末被時報周刊CTWANT狗仔捕獲獨自一人夜奔酒吧happy，隔日凌晨則和一名身材壯碩的帥男返回新北市住所，事後本刊接到爆料，原來當晚與曹雅雯一同離開的男性友人劉先生，高中時期曾是甲組籃球員，後來赴美留學攻讀運動科學學士，以及CBS Kinesiology碩士，朋友叫他Eric，是個條件非常不錯的好對象，也常被曹雅雯帶去出席朋友聚會。

8月24日曹雅雯結束北流演出，跟經紀人道別搭上計程車離開，約莫半小時後她抵達台北市中山區一間酒吧，在門口下車隨即入內，當時已是晚間10點30分左右。直到隔日凌晨1點，才又見到曹雅雯從酒吧走出準備離開，此時她身旁多了一位護花使者，這位男伴就是身高195公分的Eric Liu。

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▲曹雅雯日前被本刊狗仔捕獲獨自一人夜奔酒吧happy。（圖／本刊攝影組）



仔細觀察兩人互動，全程劉男不僅體貼地幫曹雅雯拿包包，一馬當先走出門口還機警觀察路口有無異狀，確定安全才招手要曹雅雯跟上腳步，一起離開，就算搭上小黃到達目的地新北市住處後，兩人也是保持微妙距離，一起同行時相當小心翼翼。

▲仔細觀察兩人互動，曹雅雯和男伴在外兩人一直都保持著微妙距離。（圖／本刊攝影組）



曹雅雯與高帥男子Eric Liu的新聞曝光後，曹雅雯經紀人小君回應本刊表示兩人就是認識的朋友，而曹雅雯則是演唱會結束後跟朋友相約在酒吧，結束又和男性朋友到友人家續攤，「就是一群朋友開喝，有好消息一定會通知大家」，否認曹雅雯與高帥男子Eric Liu兩人正在交往中。

▲早在2年前7月14日，本刊就曾直擊曹雅雯與Eric Liu一起出遊。（圖／本刊攝影組）



▲雖然兩人一起返家，但先前經紀人回應本刊，否認曹雅雯與高帥男子Eric Liu兩人正在交往中。（圖／本刊攝影組）



但其實早在2年前7月14日，本刊就曾直擊曹雅雯與Eric Liu一起出遊，當天凌晨1點半左右，這對男女和一群友人走出萬華區一家酒吧，即便彼此臉上都戴著口罩，但兩人的身高很難不引人注意。當眾人在深夜時分講話聲音過大時，曹雅雯還比出注意音量的手勢提醒友人不要妨害公眾安寧，接著幾個人合影留念，Eric Liu則站在一旁。拍完照，曹雅雯與女友人擁抱道別後，獨自搭車離開，而劉男則只是目送。而時隔兩年，本刊也繼續見證曹雅雯和Eric Liu兩人感情依然堅定。

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