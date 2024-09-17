ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

起底曝光1／曹雅雯高帥男伴是留美碩士　身高195擁有國手身份

▲曹雅雯高帥男伴身份曝光，身高195的Eric Liu高中時期曾是甲組籃球員，後來赴美留學攻讀運動科學學士，以及CBS Kinesiology碩士。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

台語金曲歌后曹雅雯8月某周末被時報周刊CTWANT狗仔捕獲獨自一人夜奔酒吧happy，隔日凌晨則和一名身材壯碩的帥男返回新北市住所，事後本刊接到爆料，原來當晚與曹雅雯一同離開的男性友人劉先生，高中時期曾是甲組籃球員，後來赴美留學攻讀運動科學學士，以及CBS Kinesiology碩士，朋友叫他Eric，是個條件非常不錯的好對象，也常被曹雅雯帶去出席朋友聚會。

8月24日曹雅雯結束北流演出，跟經紀人道別搭上計程車離開，約莫半小時後她抵達台北市中山區一間酒吧，在門口下車隨即入內，當時已是晚間10點30分左右。直到隔日凌晨1點，才又見到曹雅雯從酒吧走出準備離開，此時她身旁多了一位護花使者，這位男伴就是身高195公分的Eric Liu。

[廣告]請繼續往下閱讀...

起底曝光1／曹雅雯高帥男伴是留美碩士　身高195擁有國手身份

▲曹雅雯日前被本刊狗仔捕獲獨自一人夜奔酒吧happy。（圖／本刊攝影組）

仔細觀察兩人互動，全程劉男不僅體貼地幫曹雅雯拿包包，一馬當先走出門口還機警觀察路口有無異狀，確定安全才招手要曹雅雯跟上腳步，一起離開，就算搭上小黃到達目的地新北市住處後，兩人也是保持微妙距離，一起同行時相當小心翼翼。

起底曝光1／曹雅雯高帥男伴是留美碩士　身高195擁有國手身份

▲仔細觀察兩人互動，曹雅雯和男伴在外兩人一直都保持著微妙距離。（圖／本刊攝影組）

曹雅雯與高帥男子Eric Liu的新聞曝光後，曹雅雯經紀人小君回應本刊表示兩人就是認識的朋友，而曹雅雯則是演唱會結束後跟朋友相約在酒吧，結束又和男性朋友到友人家續攤，「就是一群朋友開喝，有好消息一定會通知大家」，否認曹雅雯與高帥男子Eric Liu兩人正在交往中。

起底曝光1／曹雅雯高帥男伴是留美碩士　身高195擁有國手身份

▲早在2年前7月14日，本刊就曾直擊曹雅雯與Eric Liu一起出遊。（圖／本刊攝影組）

起底曝光1／曹雅雯高帥男伴是留美碩士　身高195擁有國手身份

▲雖然兩人一起返家，但先前經紀人回應本刊，否認曹雅雯與高帥男子Eric Liu兩人正在交往中。（圖／本刊攝影組）

但其實早在2年前7月14日，本刊就曾直擊曹雅雯與Eric Liu一起出遊，當天凌晨1點半左右，這對男女和一群友人走出萬華區一家酒吧，即便彼此臉上都戴著口罩，但兩人的身高很難不引人注意。當眾人在深夜時分講話聲音過大時，曹雅雯還比出注意音量的手勢提醒友人不要妨害公眾安寧，接著幾個人合影留念，Eric Liu則站在一旁。拍完照，曹雅雯與女友人擁抱道別後，獨自搭車離開，而劉男則只是目送。而時隔兩年，本刊也繼續見證曹雅雯和Eric Liu兩人感情依然堅定。

《時報周刊CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

延伸閱讀
起底曝光2／網紅奎丁自爆看到帥T有戀愛感　「女生親起來很舒服」
全村挺一人1／輝達AI革命引焦慮　半導體巨頭罕見齊聚台北大談矽光子
娛樂報報／缺席《角頭》謝票活動　喜翔現身咖啡廳悠閒滑手機

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

周子瑜自曝曾喝燒酒「喝到斷片」XD　浪漫告白「男朋友」被金在中大讚！

推薦閱讀

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

《小孩不笨》小胖其實是台灣人！抽高後變超帥　導演梁志強喊話：希望重聚

《小孩不笨》小胖其實是台灣人！抽高後變超帥　導演梁志強喊話：希望重聚

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

羅志祥演唱會頻出包「觀眾狂喊退票」　他不忍回應：下不下流啊！

羅志祥演唱會頻出包「觀眾狂喊退票」　他不忍回應：下不下流啊！

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

阿部瑪利亞才遭宣布退出《木曜4》！　「兩天沒吃」0食慾近照曝

阿部瑪利亞才遭宣布退出《木曜4》！　「兩天沒吃」0食慾近照曝

李多慧開心吃雞肉被告知「是蛇湯」！當場尖叫崩潰質問：為什麼？

李多慧開心吃雞肉被告知「是蛇湯」！當場尖叫崩潰質問：為什麼？

EXO伯賢室內抽菸「吞雲吐霧」畫面全被拍！　公司火速發道歉聲明

EXO伯賢室內抽菸「吞雲吐霧」畫面全被拍！　公司火速發道歉聲明

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點！　認完事後嚇壞大哭：回不去了

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

《小孩不笨》小胖其實是台灣人！抽高後變超帥　導演梁志強喊話：希望重聚

李珠珢突宣布「9月活動全取消」！發聲親吐真實原因　才因來台加盟惹議

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

羅志祥演唱會頻出包「觀眾狂喊退票」　他不忍回應：下不下流啊！

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

託丫頭買演唱會票…被爆不付錢還放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

阿部瑪利亞才遭宣布退出《木曜4》！　「兩天沒吃」0食慾近照曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 曹雅雯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 寇乃馨家中行李箱破百「收藏而不用」　還有房間專放KikiLala箱！
  2. 小孟老師／9月17日星座運勢　中秋快樂！
  3. 昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底
  4. 陸美女網紅騎單車「遭巴士輾斃」　出事前5小時PO片…竟成最後身影
  5. 馬國畢巨債被曝光曾怨活不下去　得知1事轉念「反而充滿感恩」
  6. 羅志祥演唱會頻出包「觀眾狂喊退票」　他不忍回應：下不下流啊！
  7. 劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光
  8. 李多慧開心吃雞肉被告知「是蛇湯」！當場尖叫崩潰質問：為什麼？
  9. YTR卡特遇「Uber靈異電話」！　超毛過程全被拍：沒在開玩笑
  10. EXO伯賢室內抽菸「吞雲吐霧」畫面全被拍！　公司火速發道歉聲明

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366