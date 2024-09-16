李多慧開心吃雞肉被告知「是蛇湯」！當場尖叫崩潰質問：為什麼？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，親民、開朗、敬業的形象使她深受廣大粉絲喜愛。日前她登上好友張立東的YT頻道，兩人一起在華西街夜市享受美食，期間的懲罰環節，在不知情的狀況下，吃下了蛇肉，讓誤以為是雞肉的李多慧當場崩潰尖叫，趕緊拿起衛生紙吐出來。

▲李多慧在不知情的狀況下吃到蛇肉。（圖／翻攝YouTube／東東隆咚鏘）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可以看到工作人員端上一碗湯，要張立東、李多慧猜猜是什麼，李多慧夾起一塊肉後猜是肌肉，兩人便一起吃了下去，隨後工作人員告知張立東是蛇肉湯，張立東當場笑出來，尷尬地對著裡多慧說「多慧，我對不起妳，這不是雞肉」，隨後用肢體動作比出了蛇的模樣，讓李多慧當場驚慌失措尖叫出聲，張立東也趕緊安慰她「沒關係，吐出來沒關係」。

▲李多慧嚇壞。（圖／翻攝YouTube／東東隆咚鏘）

工作人員在一旁補充「就是你們剛剛在前面看到的那個（蛇）」，李多慧驚嚇之餘，詢問為何要吃蛇肉，張立東則耐心解釋蛇肉是華西街夜市最有名的美食，吃了以後可以滋補身體，李多慧聽完以後，笑著將蛇湯推到張立東面前直呼「你多喝，我沒關係」，雖然受到不小的驚嚇，但仍讓她又解鎖了一項在台灣的成就。