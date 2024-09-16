YTR卡特遇「Uber靈異電話」！　超毛過程全被拍：沒在開玩笑

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber卡特是小吳團隊的成員，平時除了和好友一同拍片，也經營個人YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享生活的他，今（16）日在限動發文透露疑似接到靈異電話，讓他嚇得全身起雞皮疙瘩：「真的超恐怖，我沒在跟大家開玩笑。」事後更將通話過程拍成影片發布到IG，畫面曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲卡特會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）



卡特在影片中透露，平時他利用Uber預約寵物專車時，都會先確認司機，原本他手機的頁面上顯示他預約的司機是男生，結果當他試圖打電話去確認接他的Uber司機時，竟然接到了幾通讓他不寒而慄的電話。

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▲卡特自爆接到靈異電話。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）



起初，卡特打電話給應該是一名男性司機的手機號碼，但接聽電話的卻是一名中年婦女，她告訴卡特她的瓦斯爐快燒起來，讓卡特感到迷惑。在經歷了一段無結果的等待後，卡特再次撥打同個號碼，這次接聽的卻變成一名男性，而第三次撥打時聲音又變成了一個小孩。





▲卡特將通話過程拍成影片。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

卡特在影片中尋求答案和共鳴，內容曝光後不久，立即引起網友的關注與討論，不少人紛紛留言表示「嚇死」、「好可怕」、「很毛欸」、「要去拜拜了」、「對話怎麼都很詭異」、「感覺不像在同一個平行時空的人」，還有另派網友猜測，這可能是司機的來電鈴聲或是事先錄好的語音電話，因此要他別想太多。

▲卡特分享接到靈異電話的過程。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）