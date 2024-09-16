歐陽妮妮合體韓大咖男神！　直播被誤會「姐夫好帥」笑翻急澄清

記者劉宛欣／綜合報導

藝人歐陽妮妮和張書豪在今年6月結婚，小倆口14日公開超音波照證實懷孕的消息，各界紛紛送上祝福。懷孕期間的她依舊努力投入事業，近日便飛往南韓與知名演員安宰賢合體直播帶貨，吸引了不少粉絲關注，有趣的是期間有人誤以為安宰賢是歐陽娜娜老公，讓她急得當場澄清「各位！他不是姐夫」。

▲歐陽妮妮在南韓與安宰賢一起直播。（圖／翻攝自歐陽妮妮、安宰賢Instagram）

安宰賢16日曬出與歐陽妮妮的拍立得合照，並標註了歐陽妮妮的帳號，她隨即也轉發該則動態，並特地用韓文寫下「很高興見到你」。原來歐陽妮妮近日飛往南韓直播，特地邀請也擁有個人品牌的安宰賢合作，兩人同框的畫面讓許多人感到驚訝，紛紛留言「兩人居然有交集」、「我沒看錯吧」、「直播濾鏡太強，認不出安宰賢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安宰賢曬出與歐陽妮妮的合照。（圖／翻攝自安宰賢Instagram）

值得一提的是，兩人合體在抖音上直播，網友熱情留言，其中有人寫下「姐夫好帥」，剛好被歐陽妮妮看到，讓她當場慌張地趕緊澄清表示「各位！各位！他不是姐夫，他是安宰賢歐爸（오빠）」，逗得全場笑翻，一旁的安宰賢在透過翻譯人員得知狀況以後，也對著鏡頭表示「比我更帥的人就站在旁邊」，指的應該就是張書豪。

▲安宰賢、歐陽妮妮直播畫面。（圖／翻攝自微博）



點我看直播片段