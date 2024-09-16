徐少強仗義助人！　嚴淑明懷念他「過往暖舉」感嘆：很難忘

記者劉宛欣／綜合報導

香港80年代武俠片巨星徐少強15日證實於9月初在北京因食道癌病逝，享壽73歲，更令人感到遺憾的是，小他30歲的妻子也在處理後事期間，突發心臟病去世，讓人倍感唏噓。許多圈內好友紛紛送上哀悼之意，女星嚴淑明也在社群上發聲，難過地表示「徐大哥，一路好走」。

▲徐少強離世，享壽73歲。（圖／翻攝自微博）

嚴淑明16日在Threads上發文表達哀悼之意，透露住在北京的期間，受到徐少強很多照顧，某次與當時的男友以及徐少強一起吃飯，男友在酒後竟對她動粗，徐少強二話不說站出來，將她男友拉到一旁教訓了一番，讓她至今難以忘懷，此次聽聞徐少強逝世的消息，讓她非常難過，感傷地寫下「徐大哥，一路好走」。

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▲嚴淑明感念徐少強的仗義。（圖／翻攝自嚴淑明Threads）

另一方面，與徐少強有過一段情，並生下一子一女的女星雪梨，則是在15日於微博發文，她以簡短10字但富有感情的言辭，表達對舊愛徐少強的追思之情，「祝徐少強先生一路好走。」並在文末附上3個雙手合十的表情符號。貼文在曝光後不久，迅速引發網友和影迷的關注與共鳴，許多人在她貼文下的評論區留言表示哀悼，並紛紛回憶徐少強過往的經典作品與其對影視界的貢獻。