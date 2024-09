婁峻碩「手上沒婚戒」原因曝光！　工作兼寵妻「挑精品送給凡凡」

記者吳睿慈/台北報導

男星婁峻碩剛從南韓錄製節目返台,16日緊接著出席精品活動,剛過完31歲生日的他,透露新家就是最棒的禮物,只是他習慣穿內褲走來走去,窗戶還沒有防偷窺,爆笑自虧:「希望還沒人發現。」

▲婁峻碩出席活動「手上沒婚戒」,坦言還沒買。(圖/Vivienne Westwood提供)



婁峻碩近來工作滿檔,趁空還是慶了生,私下與小S、派翠克有私交,恰好聚再一起慶祝,小S並未灌酒,笑喊「氣氛很Peace(和平)」,單純慶祝生日以及節目《小姐不熙娣》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。

去年求婚成功,婁峻碩與未婚妻焦凡凡的婚禮時刻受到關心,他認為要登記結婚才會把婚戒戴上,現在還沒買對戒、尚未登記,不過兩人皆不排斥穿情侶衣或戴情侶配件,難得為精品站台,他大方表示,打算趁空挑一些送給凡凡,全場被閃瞎。

▲婁峻碩工作兼寵妻,承諾會挑一些送給凡凡。(圖/Vivienne Westwood提供)



好友Tyson Yoshi推出新歌〈Fuck you and your friends〉,訴說遭友人背叛的心境。婁峻碩坦言知道Tyson Yoshi被背叛,「人生無常,有些朋友合則聚、不合則散,滿正常的。」他也自爆,學生時期曾發生過被朋友搶女友的事件。