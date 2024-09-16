婁峻碩「手上沒婚戒」原因曝光！　工作兼寵妻「挑精品送給凡凡」

記者吳睿慈／台北報導

男星婁峻碩剛從南韓錄製節目返台，16日緊接著出席精品活動，剛過完31歲生日的他，透露新家就是最棒的禮物，只是他習慣穿內褲走來走去，窗戶還沒有防偷窺，爆笑自虧：「希望還沒人發現。」

▲婁峻碩出席活動「手上沒婚戒」，坦言還沒買。（圖／Vivienne Westwood提供）



婁峻碩近來工作滿檔，趁空還是慶了生，私下與小S、派翠克有私交，恰好聚再一起慶祝，小S並未灌酒，笑喊「氣氛很Peace（和平）」，單純慶祝生日以及節目《小姐不熙娣》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。

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去年求婚成功，婁峻碩與未婚妻焦凡凡的婚禮時刻受到關心，他認為要登記結婚才會把婚戒戴上，現在還沒買對戒、尚未登記，不過兩人皆不排斥穿情侶衣或戴情侶配件，難得為精品站台，他大方表示，打算趁空挑一些送給凡凡，全場被閃瞎。

▲婁峻碩工作兼寵妻，承諾會挑一些送給凡凡。（圖／Vivienne Westwood提供）



好友Tyson Yoshi推出新歌〈Fuck you and your friends〉，訴說遭友人背叛的心境。婁峻碩坦言知道Tyson Yoshi被背叛，「人生無常，有些朋友合則聚、不合則散，滿正常的。」他也自爆，學生時期曾發生過被朋友搶女友的事件。