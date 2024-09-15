徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

香港武俠片男星徐少強，在1979年憑著主演《天蠶變》的「雲飛揚」一角在台港兩地走紅，不過卻在本月傳出食道癌病逝的消息，享壽73歲。為此，資深電影人田啟文（田雞）證實其死訊，消息曝光後立即震驚影視圈，而徐少強的舊愛雪梨（嚴慧明）聞訊後，也透過微博發聲哀悼。

▲徐少強癌逝。（圖／翻攝自微博）

雪梨今（15）日在在微博發文，哀悼已故著名男星徐少強。她以簡短10字但富有感情的言辭，表達對舊愛徐少強的追思之情，「祝徐少強先生一路好走。」並在文末附上3個雙手合十的表情符號。貼文在曝光後不久，迅速引發網友和影迷的關注與共鳴，許多人在她貼文下的評論區留言表示哀悼，並紛紛回憶徐少強過往的經典作品與其對影視界的貢獻。

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▲徐少強舊愛雪梨透過微博發聲哀悼。（圖／翻攝自微博／雪梨-嚴慧明-李莫愁）

事實上，徐少強生前有過三段婚姻，感情生活向來備受外界關注及討論，其中最廣為人知的就是與小15歲的雪梨有過一段6年的婚外情，當時雪梨替徐少強生下兒子徐偉棟、女兒徐頴堃。然而，徐少強在2005年與現任妻子、小30歲的中國大陸舞蹈家結婚，兩人婚後育有一對子女，不過女方在送走丈夫不久後便因心臟病發離世，消息曝光後惹人不捨及鼻酸。