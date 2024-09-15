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網紅Soya「遭劈腿重生」開唱哭了　3首歌訴心聲：我忘了愛自己

記者吳睿慈／綜合報導

網紅女歌手Soya來自馬來西亞，她獨自北漂到台灣就讀臺科大，把台北生活拍成影片，不料大受歡迎，她再接再厲分享異地人生，短短數年成為在YouTube有45萬人追蹤的知名網紅。日前經歷情傷遭劈腿，她把心情寫成歌，推出首張創作EP《So,ya》，盛大舉辦音樂會，沒想到，家人跨國送來影片祝福，讓她當場淚灑舞台。

▲▼網紅Soya「歷經劈腿重生」開唱哭了！3首歌訴心聲：我忘了愛自己。（圖／上行娛樂提供）

▲▼Soya舉辦音樂會與粉絲分享心情。（圖／上行娛樂提供）

▲▼網紅Soya舉辦音樂會與粉絲分享心情。（圖／上行娛樂提供）

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Soya遭遇男友超強情變，男方承認出軌，失意的她寫下當時心情，共有三首新歌。〈若不是有你〉描述的是，若不是因為感情，她不會發現過去的自己在生活上不夠愛自己，歌詞寫出心情「若不是有你，我怎會發現忘了愛自己」，現在終於了解多愛自己，才能有能量再去愛別人。

▲▼網紅Soya「歷經劈腿重生」開唱哭了！3首歌訴心聲：我忘了愛自己。（圖／上行娛樂提供）

▲Soya與粉絲共度美好時光。（圖／上行娛樂提供）

〈免洗餐具〉則是在經歷這麼多事後，希望可以把爛心情如同免洗餐具般一次性的都拋棄。〈不就是哭嗎〉則是剖析在經過風風雨雨後，遭遇過淚水的襲擊後，沒有什麼過不去的，Soya在音樂會上演唱3首自創歌曲，更大家分享她創作的心路歷程。

▲好友們助陣給予Soya應援與支持。（圖／上行娛樂提供）

▲好友們助陣給予Soya應援與支持。（圖／上行娛樂提供）

演唱會結束前，團隊更播放Soya遠在大馬的家人錄製的祝福影片並送上鮮花，當場讓她淚灑舞台，而現任男友、大馬網紅「湛導」更透過預錄影片，自彈自唱寫給摯愛Soya的全新創作，讓Soya開心羞紅了臉、破涕為笑，全場爆出歡呼，充滿粉紅泡泡。最後她也感謝自己一路走來不斷抓住機會，學習愛自己更多。

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