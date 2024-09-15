富邦IU「右耳腫一塊冒3症狀」！　奶昔PO大哭圖慌喊：不想變耳背

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔（洪采鈺）憑著甜美的外型而被不少粉絲封為「富邦IU」，平時除了會在社群紀錄應援日常外，也不吝嗇與粉絲分享生活。今（15）日她就在IG限動發文透露，右耳不太舒服，冒出3個症狀，一摸才發現腫了一塊硬硬的，同時也心慌表示：「不想真的變耳背。」並附上一個哭臉的表情符號。

▲奶昔是Fubon Angels成員。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔指出，她發現自己的右耳後方出現了一塊硬塊，這是之前未曾有過的情況，就連左耳也不曾出現過，而且近期右耳不僅經常痛及耳鳴，還會出現震動脈搏聲等3症狀，讓她感到相當不舒服及擔心。

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▲奶昔透露右耳後腫一塊。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔在文中坦言，雖然她以往經常自嘲耳背，但現在似乎真的遇到了聽力上的問題，同時也提到，她希望在未來幾天忙碌結束後能抽空就醫，並期望這只是小問題，不希望自己真的出現聽力障礙。

▲奶昔擔心聽力出問題。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

然而，雖然奶昔以幽默的口吻分享自己近期遭遇了耳朵的不適及困擾，不過她也在文末附上一個哭臉的表情符號，對於聽力受到影響與否感到相當擔憂。貼文曝光後，立即掀起討論。