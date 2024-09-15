李宗盛巡演開跑傳好消息！　「重磅加碼4站」前進新加坡、北美

記者吳睿慈／台北報導

李宗盛《有歌之年》巡迴演唱會4月於深圳再次啟航，走過天津、杭州、南寧、成都、南京、武漢、澳門、太原等城市，他再度宣布4城市，即將前往新加坡、多倫多、紐約、拉斯維加斯等地，讓海外歌迷無不感動振奮，李宗盛將用音樂觸動許久未見的思念之情。

▲李宗盛自4月起巡演開跑，重磅加碼4站，前進新加坡、北美。（圖／相信音樂提供）



李宗盛繼2014年「既然青春留不住」演唱會後，時隔10年再度回到新加坡室內體育館演出，11月16日將祭出演唱會高規格2.0全套舞台升級，歌單內容亦有調整，每一首曲目都是精挑細選，除了傳唱度高的金曲外，他將賦予歌曲全新的生命力，讓台下的每一位歌迷都能輕輕唱和，一同在演唱會中找到自己的故事、唱響歲月的歌。

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▲李宗盛睽違10年前進新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）



除了亞洲站外，老李魅力也將席捲北美，15日一次宣布北美3城，包括12月6日在多倫多Coca-Cola Coliseum 、12月14日在紐約Barclays Center、以及12月21日在拉斯維加斯的MGM Grand Garden Arena開唱。

▲李宗盛還即將第一次前往多倫多、拉斯維加斯。（圖／相信音樂提供）



特別的是，李宗盛第一次前往多倫多、拉斯維加斯兩站舉辦個人演唱會，製作團隊精選他音樂生涯經典曲目，帶領歌迷重回每一首歌創作的當下，並一窺音樂制作歷程，以及音符背後不為人知的故事，絕對是精彩絕倫的全套舞台設計、細緻精選的金曲呈現。

李宗盛《有歌之年》巡迴演唱會新加坡站將在11月16日晚上8點於新加坡室內體育館舉行，29日10點起全面正式開賣，更多資訊請關注相信音樂官方臉書、微博、微信。