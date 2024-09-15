《玫瑰瞳鈴眼》反派男星演電影！　「刻意留白髮」4個月甩肉6kg

記者黃庠棻／台北報導

男星胡鴻達演出多部本土劇，包含《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等，是台灣觀眾熟悉的面孔。近期他工作滿檔，除了主持活動，更將挑戰大銀幕，受邀演出新銳導演林珮瑩執導的電影《人生的跳板-直播間》，飾演一位經歷人生高低起伏的單親爸爸。

▲胡鴻達是台灣觀眾熟悉的面孔。（圖／翻攝自胡鴻達臉書）

胡鴻達為了完美詮釋單親爸爸的角色，不僅在四個月內成功瘦身6公斤，更積極參與表演課程，希望能夠呈現出最真實、最動人的一面。他表示「以往常常演反派或搞笑角色，這次的角色對我來說是一個全新的挑戰。為了更貼近角色，我刻意留了白頭髮，希望用最自然的狀態呈現給觀眾。」

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▲胡鴻達進軍電影圈。（圖／民視提供）

不僅如此，胡鴻達更透露，這個角色在戲中與女兒感情深厚，面對女兒的夢想，他既支持又擔憂，在光榮時刻給女兒最優渥的生活照顧，在低潮期的時候對女兒的不捨跟自責，是有相當大的情緒轉折，角色內心複雜的情緒是他演繹的重點。

▲胡鴻達新電影演單親爸爸。（圖／民視提供）

導演林珮瑩表示「《人生的跳板-直播間》講述了三個女孩在直播產業打拼的故事，她們在追逐夢想的過程中，經歷了許多挫折和成長。胡鴻達飾演的角色，將會是這三個女孩的重要支撐。」林珮瑩也透露，為了讓演員們更深入角色，劇組特別安排了為期五天的演員訓練班，讓演員們能夠彼此磨合，共同打造出這部感人的作品。

▲胡鴻達與導演林珮瑩。（圖／民視提供）