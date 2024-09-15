修杰楷10月飛離台灣！　巴黎慢跑「只帶手機出門」靠定位回飯店

記者黃庠棻／台北報導

風靡全亞洲的唯一路跑系列賽在近日熱烈開跑，適逢Garmin 35週年，擴大規模串聯亞洲9大城市、海內外超過6萬名跑者共襄盛舉。第三屆首站臺北於今（15）日在大佳河濱公園盛大開跑，再次成為眾所矚目的焦點，並吸引眾多名人指名參賽，由奧運金牌拳后林郁婷、陽光女神陳庭妮、路跑暖男修杰楷等百位名人領跑。

▲修杰楷參加路跑活動。（圖／Garmin Run提供）

平常就熱愛戶外活動的修杰楷參加活動，透露「今天心情緊張興奮，也非常喜歡今天天氣並順利完賽。」他表示用跑步認識城市很棒，今年會首次參加Garmin泰國賽事，預計在10月出發，無論是氣候或地形都是一大挑戰。而修杰楷曾在不同國家旅跑過，印象最深刻是法國巴黎慢跑，當時身上沒帶現金，僅有手機，最終靠著定位回到飯店。

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▲修杰楷將在10月到泰國參加路跑。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

陳庭妮則透露「很開心今天順利完賽，相較先前進步了15分鐘。」事前靠著手錶科學化的數據與訓練表單幫助自己很多，以及在Garmin GRC跑班的專業教練下，讓她不僅能更有完整課程訓練，包括飲食菜單搭配。針對還在觀望是否要加入路跑的朋友，建議可以先從路上感受跑者熱情開始，再循序漸進到參加路跑。

▲陳庭妮參加路跑活動。（圖／Garmin Run提供）

此外，奧運金牌國手林郁婷也獻出第一次路跑經驗，坦言「這是首次參賽路跑，滿好玩的，能帶著教練一起練。」因為平常拳擊訓練跟路跑訓練強調重點不同，拳擊多以間歇配合有氧、無氧，10K已是上限。

▲林郁婷參加路跑活動。（圖／Garmin Run提供）

林郁婷也分享常在各國跑旅，都要注意氣候、地形、海拔，像在台北就氣候濕熱，會更需要注意補水。最後也開玩笑說未來有機會挑戰半馬，但不會在選手生涯時，會是等有空能專注訓練的時候。