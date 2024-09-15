歐陽妮妮拍照1動作惹議！　「希望生個龍寶寶」懷孕時間點掀揣測

記者陳芊秀／綜合報導

星二代歐陽妮妮與張書豪於6月結婚，昨日（14）公開超音波照證實懷孕。而她因妹妹歐陽娜娜在大陸擁有高人氣，懷孕消息同步在微博掀起關注，其中兩人牽著寶寶衣服拍合照，引發關注，張書豪限動表示「我指定要拍的」。

▲歐陽妮妮曬孕肚，與張書豪證實懷孕消息。（圖／翻攝自IG）

照片中，歐陽妮妮與張書豪面對面站在落地窗前，身體微微前傾，共同拿著一件小小的白色嬰兒連體衣，兩人各自用手抓住衣服的兩側，衣服懸掛在彼此之間。不過照片被網友評論「拉著件衣服拍照，我覺得很詭異。」、「有點小恐怖」。

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張書豪表示，「這是我指定要拍的動作～牽著！」因為他記憶裡充滿從小到大被父母、哥哥牽著的溫暖回憶，也分享了當兵時看到的一段話：「總有一天，我們的父母會走得越來越慢，說話越來越不清楚，但別忘了，他們曾經是那樣耐心地牽著我們。」而他正經歷著牽父母變老的過程，同時也期待著牽著孩子慢慢長大，在文末寫道「孩子，你要正在健康成長就好，其他都不重要。」

▲張書豪與歐陽妮妮牽寶寶衣服拍照，限動說明「我指定要拍的」。（圖／翻攝自IG）

歐陽妮妮表示希望生個龍寶寶，但被網友質疑，如果現在懷孕超過五個月，出生的應該是蛇寶寶。她懷孕的時間點引發外界推測，張書豪在六月求婚時，歐陽妮妮可能已經懷孕。她在發文中提到，覺得和這個生肖特別有緣，並在「龍尾巴」的時候與老張討論是否要試試看。不過，有人指出她可能說錯了時間，因為現在還不到「龍尾巴」，準備懷孕的時間應該是「兔尾巴」，或者她指的是寶寶出生時會是「龍尾巴」。