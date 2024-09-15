林襄1句話「節目中斷錄影」！吵架潘若迪原因曝 友：她講話比較直

記者潘慧中／綜合報導

林襄除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，人氣攀升的同時，也常無辜招惹是非。然而，忘年之交沈玉琳認為她始終直來直往，「她見到不公不義的事情，她也會起來，我們錄影的時候她是消保官。」

▲沈玉琳透露林襄見到不公不義的事會主動發聲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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沈玉琳想起和林襄一起錄影玩遊戲的時候，對方總是勇於表達看法：「等一下，我覺得這個規則不對！」有次玩棒球遊戲時，潘若迪拿掉手套，想直接用手接，旁人看了覺得很帥，林襄卻馬上說：「潘老師你OUT！」

▲沈玉琳透露林襄喊完「OUT」大家中斷錄影。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，林襄事後解釋規則本來就說要用手套接球，「不然給你手套做什麼？對，我們就吵架了。」沈玉琳透露為了此事，「大家中斷錄影，（討論）潘老師這樣對不對。」

▲▼林襄：「我們就吵架了。」（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



林襄查完資料後發現，大聯盟是可以不用手套接球的，潘若迪這才笑說：「還我清白了。」由此可見，她真如沈玉琳所說，不像一般藝人講話比較委婉，「到現在還是一樣，是優點也是缺點，講話比較直。 」

▲▼沈玉琳透露林襄至今還是講話很直的人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

