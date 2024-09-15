陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手…陸網抖猜下一步

記者陳芊秀／綜合報導

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」靠帶貨走紅，擁有超過1億的粉絲人數，有「抖音一哥」封號，在台灣還有商家做專屬代購，日前卻捲入欺騙消費者和婚外情風波，中秋節前夕又被爆賣的「香港美誠月餅」根本是陸製。他昨日（14）沒有如期現身直播，官媒15日凌晨發文批評直播亂象。

▲帶貨天王「瘋狂小楊哥」賣香港月餅卻是大陸產品再掀爭議，昨日沒有如往常現身直播。（圖／翻攝自微博）

瘋狂小楊哥未如往常在周六晚間7點現身直播帶貨，引發議論。同時他旗下「小楊臻選」的官方帳號也沒有發布當天的直播預告。他直播帶貨的商品頻出狀況，包括賣童鞋被檢舉塑化劑超標200倍，賣南韓進口面膜被檢測出含防腐劑，賣假原切牛肉等。他又被發現賣「香港美誠月餅」，但是被踢爆香港沒有「美誠月餅」，沒有設立門市，產品主要來自廣州和佛山，根本是大陸產品，目前消費者對售後問題諮詢客服，未獲得明確答覆。

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大陸官媒《新華社》透過影片批評直播帶貨亂象。影片提及近期直播電商行業中的一些知名主播引發的爭議成為輿論焦點。從互相攻擊到直播中賣慘，雖然看似吸引了流量，但這真的是觀眾想要的內容嗎？這樣的商業模式能代表直播電商的發展方向嗎？一味追求曝光和流量，通過降低底線進行惡性競爭，只會帶來混亂。另一家官媒《人民日報》也批評直播帶貨市場出於消費者對主播的信任，倘若商品屢屢「翻車」，並寫道：「賺錢時一擁而上，擔責時閃爍其詞，又談何建立與消費者之間的長期信任？」

▲新華社透過影片批評直播亂象。（圖／翻攝自微博）

▲人民日報批評主播翻車。（圖／翻攝自微博）



部分大陸網友觀察，瘋狂小楊哥面對直播帶貨產品出問題，以及自己的婚外情風波，影響自身以及公司形象，第三個問題是被重量級官媒批評，預估接下來極有可能是多個部門聯合整頓直播帶貨行業的亂象。