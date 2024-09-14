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前進越南芽莊　KID怒了隊友不在乎輸贏　黃鐙輝曾子余師徒情變

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》由吳宗憲領軍KID、坤達，與黃鐙輝、曾子余、舒子晨Nikita、 何美、阿樂、草莓一同到越南芽莊，來賓們看到當地美麗的景色，忍不住呼「太美了」，吳宗憲也說:「歡迎你們到芽莊來，到越南來走一走。」感受到芽莊宜人的天氣，KID直說:「哎唷，這邊真的很不像越南，很舒服耶。」 就連主持人吳宗憲都說:「心曠神怡！」KID也接話:「真的心曠神怡，而且天氣剛剛好。」

▲歡慶十週年 吳宗憲、KID、坤達快閃夢時代限定店。（圖／好看娛樂）

▲黃鐙輝相當狼狽。（圖／好看娛樂）

許久沒在節目中出現的黃鐙輝，這次重回《玩很大》，他說：「算算大概4年的時間沒有來《玩很大》。」看到黃鐙輝和徒弟曾子余一起上節目，吳宗憲直球發？？問黃鐙輝:「你算曾子余的師父？」黃鐙輝立刻搞笑解釋:「因為他咬到就不放了！」

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▲歡慶十週年 吳宗憲、KID、坤達快閃夢時代限定店。（圖／好看娛樂）

▲前進越南芽莊。（圖／好看娛樂）

在遊戲環節中，黃鐙輝在SUP板上大玩用腳互戴泳帽，卻因為大頭礙事，還因為用力過度腳抽筋，綜藝效果十足；而坤達則是一個重心不穩跌入海裡，反觀黃隊的曾子余卻一派輕鬆，讓KID連忙抱怨:「很久沒看到這麼不在乎輸贏的隊友了!」

▲歡慶十週年 吳宗憲、KID、坤達快閃夢時代限定店。（圖／好看娛樂）

▲歡慶十週年 吳宗憲、KID、坤達快閃夢時代限定店。（圖／好看娛樂）

雖然《綜藝玩很大》在本屆金鐘未獲評審青睞，但製作單位非常感謝各位玩粉的支持，霸氣發聲:「今年金鐘沒入圍沒關係，但『人氣獎』的部分還是要麻煩大家努力投票!」

此外，《綜藝玩很大》歡慶十週年，推出「玩樂園10載好玩」期間限定店，近日更突擊宣佈舉辦在9/14 (六) 15:00 於夢時代快閃見面會，屆時主持人吳宗憲、 KID、坤達將與現場觀眾互動，並有機會獲得限定神祕禮物。

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吳宗憲, KID, 坤達

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