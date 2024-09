ATEEZ聯手日本出道新星BE:FIRST　歌詞、MV同步公開

記者吳睿慈/綜合報導

2018年出道的超人氣韓國男子團體ATEEZ於5月發行第10張迷你專輯《GOLDEN HOUR: Part.1》,在美國Billboard 200奪下第二名的佳績,更獲得日本公信榜專輯週榜冠軍。

▲ATEEZ聯手日本出道新星BE:FIRST推新歌。(圖/環球提供)



ATEEZ剛圓滿完成北美洲巡迴《TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER》,從首站塔科馬出發,一路征服了奧克蘭、洛杉磯、鳳凰城、阿靈頓、杜魯斯、紐約、華盛頓特區、多倫多與羅斯蒙特,共在10個城市進行了高達13場的精采演出。本次巡演吸引超過二十萬名粉絲朝聖,充分展現了他們的人氣與影響力!

氣勢如虹的ATEEZ與日本選秀節目出身的男子團體BE:FIRST繼七月的〈Hush-Hush〉後再度聯手,日前以ATEEZ X BE:FIRST的名義發行了新曲〈Royal〉,展現歌曲世界觀的歌詞MV也同步公開。

▲新歌〈Royal〉歌詞、MV同步公開。(圖/環球提供)



熱騰騰發行的新曲〈Royal〉由ATEEZ成員宋旼琦Min Gi製作,以具衝擊力的低音如雲霄飛車般變幻莫測的節奏和激進的歌詞表現他對「royalty(王室)」的詮釋。本曲也收錄在ATEEZ即將於10月2日發行的第4張日本原創單曲〈Birthday〉中,更多相關資訊敬請持續關注「環球音樂JK-POP」社群帳號!