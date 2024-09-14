賈斯汀認了酒駕！公開現身謝罪：就算只喝1杯也不能開車　判決出爐

記者田暐瑋／綜合報導

美國歌手賈斯汀（Justin Timberlake）出身自團體「超級男孩」，今年6月因酒駕在紐約被捕，引發各界關注，13日判決出爐，他與檢察官達成協議，坦承酒後駕車可獲得較輕處分，並公開現身呼籲：「即使只喝1杯，也不可以坐到方向盤前面。」

▲賈斯汀（Justin Timberlake）（圖／達志影像、翻攝自賈斯汀IG）

賈斯汀6月18日在紐約一間酒吧與朋友聚會後駕車離開，遭警方攔截，他當時拒絕接受酒測，並堅稱自己「只喝了一杯馬丁尼」，事後被控酒駕和闖紅燈等多項罪名，鬧得沸沸揚揚。賈斯汀近日與檢察官達成協議，坦承酒後駕車，被處以90天駕照吊銷，以及500美金（約新台幣1.6萬元）的罰款，並需完成25至40小時的社區服務。

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賈斯汀在法庭外發表聲明，表示一直想為自己設定一個高道德標準，顯然並沒有做到，正在深刻反省，希望外界能從他的錯誤中學習，「我知道我當然有（反省），就像我說的，就算只喝1杯，也不可以坐到方向盤前。」此外，賈斯汀的律師伯克也強調，賈斯汀在與警方的互動中表現得尊重有禮，全力配合調查。

▲賈斯汀（Justin Timberlake）在美國紐約酒駕遭逮。（圖／達志影像）

