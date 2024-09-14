婁峻碩31歲北市買房晉升有殼族　「不讓焦凡凡付房貸」原因超霸氣❤️

記者蔡琛儀／首爾報導

男團選秀節目《SCOOL》即將開播，由羅志祥、婁峻碩及崔容俊、李洪基、銀赫、Yuju擔任導師，小豬和婁峻碩而光是為了錄影奔波台韓兩地，在一個月內就48小時快閃首爾三次；由於婁峻碩31歲生日將屆，小豬在錄影前無預警拿出蛋糕，與工作人員一起唱生日快樂歌，讓婁峻碩直呼：「怎麼勞煩主任幫我慶生！」也表示：「我內心非常開心，因為小時候夢想實現了！」又趕緊改口：「年輕時的夢想！」

▲羅志祥驚喜幫婁峻碩慶生。（圖／天空娛樂提供）

婁峻碩和未婚妻焦凡凡是同一天生日，他已經提早送耳機當未婚妻的生日禮物，至於焦凡凡送了什麼？婁峻碩說還沒收到，但對方有準備，聽得小豬在旁邊打趣自虧：「突然覺得單身真好。」此外，婁峻碩最近在台北市買房，成為首購族，他表示這就是自己最大的禮物，房子登記在他名下，他霸氣說焦凡凡可以完全不用負擔房貸，「讓她舒服住就好。」

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▲婁峻碩和焦凡凡感情穩定。（圖／翻攝自Threads／fan0914fan）

而他也在生日這天推出與饒舌團體Multivese團長 Macdella合作的新歌〈TRUST〉；提及生日願望，婁峻碩除了希望身體健康、賺大錢外，已經在去年登上台北流行音樂中心開唱的他更許下「 希望未來能攻上台北小巨蛋！」以及男團《SCOOL》可以發光發熱，讓全世界看見。婁峻碩這次在節目上最注重饒舌，因此雖然他自認是溫和型導師，「我算是循循善誘給學生建議，但在饒舌部分可能就會比較嚴格。」

▲婁峻碩擔任男團選秀節目《SCOOL》導師。（圖／天空娛樂提供）