ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

印度導演提告：《魷魚遊戲》抄襲我電影！　大動作要求Netflix給錢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓紅遍全球的影集《魷魚遊戲》即將在12月推出第二季，怎料，近來卻爆出一名印度導演向Netflix提告，控訴影集內容抄襲他的2009年電影《Luck》（運氣）作品，且他已在近日向美國紐約聯邦地方法院提出訴訟，要求Netflix賠償損失金額，在韓鬧得沸沸揚揚。

▲《魷魚遊戲2》新舊卡司集結。（圖／翻攝自劇照）

▲《魷魚遊戲》播畢3年，近日遭指抄襲。（圖／翻攝自Netflix）

根據外電《Bloomberg》報導，一名印度導演Soham Shah（音譯，索哈姆沙赫）於13日向紐約聯邦法院提出訴狀，他表示自己在2009年推出的電影《Luck》遭到《魷魚遊戲》抄襲，他的作品故事講述了一群陷入絕望和負債的人被誘惑參加一系列競賽，藉此贏取大量金錢，但最終這群負債者才發現輸掉比賽意味著死亡，他認為自己的作品與《魷魚遊戲》高度相似，明顯被抄襲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲印度導演提告Netflix賠償。（圖／翻攝自《Bloomberg》）

▲印度導演提告Netflix賠償。（圖／翻攝自《Bloomberg》）

《魷魚遊戲》於2021年爆紅後，串流平台Netflix獲得最高利益，除了販賣官方周邊商品、打造真人綜藝秀、影集商標權等等，印度導演向Netflix提出所有企劃的損失金額賠償以外，同時要求平台不准再發想關於影集的內容製作。

▲Netflix官方已否認。（圖／翻攝自X／squidgame）

▲Netflix官方已否認。（圖／翻攝自X／squidgame）

《魷魚遊戲》第二季即將推出，卻突然被冠上「抄襲風波」，對此，Netflix官方回應「毫無根據事實」，駁斥印度導演Soham Shah的主張，並強調「《魷魚遊戲》是導演黃東赫親自執筆然後創作的作品，我們會強烈捍衛此案」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

推薦閱讀

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

祈錦鈅出寫真書 邊走邊拍解放火辣身材

祈錦鈅出寫真書 邊走邊拍解放火辣身材

HYBE調監視器反駁NewJeans Hanni！　「ILLIT經紀人無不當發言」

HYBE調監視器反駁NewJeans Hanni！　「ILLIT經紀人無不當發言」

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

瑀熙懷孕9月「胖到不敢自拍」！　曬舊照曝無奈：還以為是天選之人

瑀熙懷孕9月「胖到不敢自拍」！　曬舊照曝無奈：還以為是天選之人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《原子少年》成員爆渣男！　網紅女友淚揭5女受害：未滿20歲被揍到失明

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man

鍾明軒成都拍片認了「一堆人要我去」！　談收錢大外宣事件狠酸：可悲

YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚

周杰倫大巨蛋開唱「黃牛喊價一張62000」　公司不忍發聲了！

謝京穎嫁張書偉半年突曬「抱娃照」！　羞喊：終於可以跟大家分享

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

「名媛版大S」PO爸喊話前夫片挨轟！　火速刪文再發聲：絕無虛構

祈錦鈅出寫真書 邊走邊拍解放火辣身材

HYBE調監視器反駁NewJeans Hanni！　「ILLIT經紀人無不當發言」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

印度導演, 魷魚遊戲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 印度導演提告：《魷魚遊戲》抄襲我電影！　大動作要求Netflix給錢
  2. Sandy產後7天「大片瘀血照曝」！痛到大哭：崩潰到不行 友目睹嚇呆
  3. 天哭星衝擊！　中秋後「4生肖一路衰到年底」
  4. 《小丑2》取名「雙重瘋狂」原因曝　導演親解真實醫學術語
  5. 暗黑林襄爆當小三！直擊百萬已婚YTR「球場偷吃」遭公審　親密照瘋傳
  6. 「金在中女團」最後成員是IZ*ONE本田仁美！　韓網驚呼連讚
  7. 大蛇丸女友被酸「看上錢和房」：很難不懷疑！他21字護愛反擊超man
  8. YTR安森被撞搶救7天仍未脫險「最新病況曝光」！　妻：他眼角落淚
  9. 《嗨！營業中》入圍金鐘　莎莎、吳映潔哭了　宋米秦現身
  10. HYBE調監視器反駁NewJeans Hanni！　「ILLIT經紀人無不當發言」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366