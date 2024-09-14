印度導演提告：《魷魚遊戲》抄襲我電影！　大動作要求Netflix給錢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓紅遍全球的影集《魷魚遊戲》即將在12月推出第二季，怎料，近來卻爆出一名印度導演向Netflix提告，控訴影集內容抄襲他的2009年電影《Luck》（運氣）作品，且他已在近日向美國紐約聯邦地方法院提出訴訟，要求Netflix賠償損失金額，在韓鬧得沸沸揚揚。

▲《魷魚遊戲》播畢3年，近日遭指抄襲。（圖／翻攝自Netflix）



根據外電《Bloomberg》報導，一名印度導演Soham Shah（音譯，索哈姆沙赫）於13日向紐約聯邦法院提出訴狀，他表示自己在2009年推出的電影《Luck》遭到《魷魚遊戲》抄襲，他的作品故事講述了一群陷入絕望和負債的人被誘惑參加一系列競賽，藉此贏取大量金錢，但最終這群負債者才發現輸掉比賽意味著死亡，他認為自己的作品與《魷魚遊戲》高度相似，明顯被抄襲。

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▲印度導演提告Netflix賠償。（圖／翻攝自《Bloomberg》）



《魷魚遊戲》於2021年爆紅後，串流平台Netflix獲得最高利益，除了販賣官方周邊商品、打造真人綜藝秀、影集商標權等等，印度導演向Netflix提出所有企劃的損失金額賠償以外，同時要求平台不准再發想關於影集的內容製作。

▲Netflix官方已否認。（圖／翻攝自X／squidgame）



《魷魚遊戲》第二季即將推出，卻突然被冠上「抄襲風波」，對此，Netflix官方回應「毫無根據事實」，駁斥印度導演Soham Shah的主張，並強調「《魷魚遊戲》是導演黃東赫親自執筆然後創作的作品，我們會強烈捍衛此案」。