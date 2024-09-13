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被叫最美空姐遭吐槽「妳真的不是」！　林佩瑤高EQ大方回應

記者王靖淳／綜合報導

女星林佩瑤自節目《超級星光大道2》出道，過去因擔任空服員而被外界封為「最美空姐」，不過最近卻有部分網友留言質疑她根本稱不上「最美」，甚至吐槽她「妳真的不是最美空姐」、「如果是的話，其他空姐都是如花了」。為此，林佩瑤將網友的評論轉發到IG限動，同時也分享自己對此事的看法。

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

▲林佩瑤常透過社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

林佩瑤表示自己並未自認為「最美空姐」，更強調業界中有許多漂亮的同事，讓她感到外界給予的稱號有些過譽。她在與網友互動時，幽默回應一位網友的評論，稱自己才是如花，「我才是如花啦！大家不要跟我搶！」不僅化解了網友的質疑，也表現出她面對負面評論時的高EQ及輕鬆態度。

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▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

▲林佩瑤強調從沒說過自己是「最美空姐」。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

然而，也有網友直言她並非「最美空姐」，對此，林佩瑤則誠懇地回應：「我從來沒說過自己是最美空姐」，並進一步說明這個行業裡的確有許多漂亮的人，她從不曾將這個稱號看得太重。最後，林佩瑤感謝外界對她的關注，但她強調自己真的不是最美空姐，表示並不會因此而失去對自己的認知。

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

▲有網友認為林佩瑤不該有「最美空姐」封號。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

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