泰一涉性犯罪不拘留送檢！　遭疑吸毒「警方曝案情進度」

記者張筱涵／綜合報導

韓星泰一8月28日因涉嫌性犯罪被退出NCT，今（13日）被不拘流送檢，警方對於詳細案件內容也作出了回應。

▲泰一。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）



綜合韓媒報導，首爾方背警察署今天表示，6月13日接到受害者報案後展開調查，泰一已經在本月12日被不拘留送檢：「由於公訴尚未提出，無法透露具體的嫌疑與受害者人數。」另外，對於外界猜測是否有涉嫌吸毒一事，警方也否認「泰一犯罪當時並沒有吸毒」。

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事實上，泰一涉嫌性犯罪一事，是一直到所屬經紀公司SM娛樂於8月29日公告指出，「我們最近確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴」才被外界知道。

而且在受害者是6月13日前往報案的消息曝光後，粉絲都對他8月還若無其事地參加見面會一事感到相當不悅。SM娛樂才進而解釋，「公司是在8月中旬才知道泰一被告的事實，而泰一是在28日接受警方調查。」

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