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直擊／韓練習生「魔鬼特訓生活」曝光　日操18小時還要天天量體重！

記者蔡琛儀／首爾報導

天空娛樂砸重金打造的男團選秀節目《SCOOL》即將在9月28日正式播出，42位選手首爾學校寄宿生活也公開，天空娛樂特別與位於首爾市郊的大學合作並租用學生宿舍及大禮堂，讓42位學員從七月開始進行長達近五個月的集訓，分住八人房，並以韓式練習生模式操課，包括每天全員固定一早上課、練舞練唱及自主訓練到午夜，且比照當兵模式手機全部禁用，每天早上還要量體重。

▲▼《SCOOL》首爾學校探班。（圖／天空娛樂提供）

▲《SCOOL》與位於首爾市郊的大學合作並租用學生宿舍及大禮堂。（圖／天空娛樂提供）

學員不僅每天早上八點半就要起床，練習到凌晨一兩點，幾乎沒有自由時間，體態也被嚴格控制，每天早上都要量完體重才能拿早餐，早餐內容通常都是沙拉、豆漿、地瓜，若體重超過標準，午晚餐就得少吃一點，好在目前都還沒有人有明顯超標。

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在零休假的狀態下，每位學員最常做的休閒娛樂就是拿著用來練舞的MP3來聽音樂當放鬆，或是打桌遊、以及吃消夜交流各地泡麵的聊天時光當成最大消遣及交誼；提到跟來自不同地方的選手的溝通模式，韓籍選手張路易透露彼此都是用英語溝通，他笑說：「覺得自己英文對話能力越變越好，也因此跟台灣朋友學了不少中文。」

▲▼《SCOOL》首爾學校探班。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》學員年齡從27歲到14歲都有。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》首爾學校探班。（圖／天空娛樂提供）

而另一位韓籍選手、年僅14歲的權利于還特別學了台語簡單的打招呼介紹，像是「吃飽沒」、「非常帥」等，至於選手陳麒文則笑說：「我們都用爛英文然後比手畫腳，也跟韓國選手學韓文，儘管在錄影相互競爭，但私下互教語言教學相長，是蠻開心的時光！」

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