吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星洪堯今（13日）宣布和吳謹言結婚，兩人定情於《延禧攻略》，緋聞從2019年就開始爆出，由於男方有許多醜聞，因此這段感情一直不被看好，如今結為夫妻，也引起許多聲浪。

▲吳謹言、洪堯今天領證結婚。（圖／翻攝自微博）



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洪堯2014年在25歲時開啟演技之路，至今累積20部戲劇、2部電影經歷，值得一提的是，他也很擅長舞蹈，曾獲得3大獎（CCTV中國電視舞蹈大賽的優秀獎、全國街舞「雙星杯」齊舞冠軍BATTLE亞軍、世界街舞大賽BOTY中國賽區齊舞冠軍BATTLE亞軍），也曾跨足經營潮牌店當老闆。

而洪堯和吳謹言2018年合拍《延禧攻略》相識，隔年爆出緋聞，當時女方第一時間否認，但男方卻發出2人的親密合照，儘管秒刪但也早被看見，到了2020年再傳他們已經同居的消息。

由於洪堯過去有被爆劈腿、床照流出的負面新聞，加上此次再傳緋聞，又被拍到亂丟菸蒂，因此戀情不被外界看好，甚至狗仔還暗指吳謹言是「戀愛腦」，不顧男方的形象執意交往。

▲洪堯曾手滑上傳和吳謹言的親密合照。（圖／翻攝自微博）



也因為這樣，在吳謹言宣布嫁給洪堯的貼文下，網友並沒有一片都是祝福，「今天是愚人節嗎」、「妳搞哪樣」、「妳快告訴我假的」、「妳是瘋了嗎？剛大熱劇播完，妳在搞什麼」，但也有人說「尊重，理解，妳開心就好」，演員李夢也說：「太好了！恭喜謹言，恭喜我的大學同學，恭喜薛芳菲！永遠幸福快樂。」

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