記者吳睿慈／台北報導

日本兩大男神竹內涼真、二宮和也為了戲劇《黑色止血鉗2》見面會來到台灣，兩人13日一早現身松山機場，現場擠爆800名粉絲到場接機，他們感受到粉絲的熱情，二宮和也一看到入境大廳的觀眾，立刻微踮起腳尖向後方人潮揮手，站在旁邊的竹內涼真同樣展現親切風範，引起陣陣尖叫聲。

▼▲竹內涼真、二宮和也13日一早抵台。（圖／記者黃克翔攝）



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竹內涼真、二宮和也13日一早抵達台灣，松山機場難得出現盛況，現場吸引8百名粉絲到場接機。他們看到眾多觀眾現身，親切地揮揮手，還站在媒體攝影機前拍攝1分半左右的時間，來自四面八方的鎂光燈皆有照顧到，隨後慢步行走離開現場，兩人期間皆有揮手問候，短暫停留一共近3分鐘。

▲二宮和也、竹內涼真形成最萌身高差畫面。（圖／記者黃克翔攝）



值得一提的是，竹內涼真官方身高186公分，二宮和也則是168公分，兩人同框形成相差18公分的最萌身高差畫面，大批粉絲目睹本人尖叫表示「好帥」，也有人驚呼「竹內涼真好高」，人潮之中宛如一座大樹般非常顯眼。

▲竹內涼真親切打招呼。（圖／記者黃克翔攝）



竹內涼真、二宮和也此趟是為《黑色止血鉗2》見面會來到台灣，13日晚間將在Zepp New Taipei見粉絲，門票已完售。