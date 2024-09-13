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NewJeans限HYBE「25日前答覆」有原因！　業界分析2選擇

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans因製作人閔熙珍捲入公司內鬥，11日開直播表態，喊話要求母公司HYBE娛樂將閔熙珍復職，期限為本月25日。而她們之所以會將時間定在兩周後，似乎也與接下來要採取的行動有關。

▲▼NewJeans限HYBE「25日前答覆」有原因。（圖／翻攝自X／NewJeans_twt）

▲NewJeans要求HYBE在25日前將閔熙珍復職。（圖／翻攝自X／NewJeans_twt）

NewJeans在日前的直播中，要求HYBE讓閔熙珍在25日復職，而這個日期正好是她們表明立場的兩周後。根據法律專家的說法，若藝人在向公司提出糾正要求後，兩周內沒有得到滿意的回應，可以進一步採取法律行動。

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因此，NewJeans給HYBE兩周的寬限期，若結果不如願，她們可能會對HYBE提起專屬合約效力暫停的假處分申請。而在這種情況下，HYBE可能會認為NewJeans採取了「合約內接觸策略」（即合約期未滿前與其他公司進行接觸）。據悉，NewJeans於2022年7月出道，與公司還有5年合約，對於HYBE來說，這可能會對整個合約的穩定性造成影響。

▲▼NewJeans直播。（圖／翻攝自YouTube）

▲NewJeans 11日開直播表態。（圖／翻攝自YouTube）

此外，業界人士推測，NewJeans可能會為了繼續與閔熙珍合作，考慮解約或採取其它法律手段。然而，對HYBE來說，因為NewJeans是公司的核心知識產權（IP），無論成員們選擇如何應對，都將對公司造成動盪。

從過去的東方神起，到最近的本月少女、Fifty Fifty等訴訟案例，法院的裁決難以預測。NewJeans成員也可能選擇支付違約金解除合約，但這筆費用估計高達數千億韓幣，會是逼不得已的最後手段。

▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

▲閔熙珍在不久前被卸下代表理事一職。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

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HYBE, 閔熙珍, NewJeans

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