《棒棒堂》鬧翻內幕曝光「聚餐阿緯憤而離席」！　王子公開當年對敖犬心結

記者孟育民／台北報導

《模范棒棒堂》是許多七、八年級生的共同回憶，「六棒團員」如今都各自有一片天，近日更證實將合體錄製實境節目。敖犬和王子（邱勝翊）近日共同錄製《小姐不熙娣》，被主持人小S追問心結內幕，王子則坦言當年因為合約問題鬧僵，「衝突是阿緯不吃飯直接離席，他寧可很餓也不吃了，阿緯是被導火線氣到。」他更直言導火線正是小杰！

▲王子罕見同台敖犬，談到當年鬧翻內幕。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

王子回憶當時情況：「那時候我們其實鬧得很僵，變成在處理合約本來要簽給同一間公司，後來沒有簽給同一間公司，我就跟小杰、我弟選擇了Andy哥，然後他們選擇了原本的唱片公司，但我們還有一些活動要一起，所以其實過程很尷尬。」敖犬也說當時甚至還要分兩台車，氣氛相當尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲敖犬還原尷尬場面。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

小S追問兩人有吵架過嗎？王子誠實說：「我們不算吵架，我有看到他在社群寫一個感覺在隱喻我，就是有一部戲同時找我們兩個，但是因為那部戲好像關於游泳，但我不會游泳就拒絕了，然後我們公司報了一個價錢，然後有影響到他的演出。」敖犬現場聽完後表示不記得有此事，「你怎麼這件事藏在心中那麼久？我都忘了！」王子則說就是應該是誤會，所以講出來無傷大雅，並表示事情都過去了。

▲▼兩人公開當年心結。（圖／翻攝自小姐不熙娣）