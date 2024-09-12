影帝臭嘴性騷擾「過程全被錄下」　看到女孩開黃腔：她會高潮

記者蕭采薇／台北報導

法國紀錄片《傑哈德巴狄厄：偶像的墮落》，紀錄法國知名男星傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）在北韓拍攝期間，不當的言語騷擾行為作為開端，真實紀錄下MeToo「加害者」與「受害者」在性騷擾事件現場的過程。

▲法國影帝傑哈德巴狄厄，遭多名女性指控性侵與性騷等罪名。（圖／公視提供）



《傑哈德巴狄厄：偶像的墮落》男主角傑哈德巴狄厄曾榮獲坎城影展影帝，並獲奧斯卡金像獎提名，演出多達200多部影視作品，在法國演藝界舉足輕重，卻遭多名女性指控性侵與性騷等罪名。片中的傑哈德巴狄厄在已知正在拍攝紀錄片的當下，仍毫不避諱地在鏡頭前對女性口譯員、隨行人員與女童進行不同的言語、肢體越界，甚至對騎馬的女童開黃腔：「如果讓馬兒奔馳，她會高潮！」

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▲即使有鏡頭在拍攝，傑哈德巴狄厄依然出言不遜。（圖／公視提供）

但他本人似乎沒有對各種帶有侵犯的言論與行為感到不妥；而受害者也因現場的環境、權勢等因素，只能選擇隱忍或配合，導致產生無限加害與被害的循環。《公視主題之夜SHOW》論壇藉此邀請來賓透過沉浸式桌遊、融入假設性情境的互動方式，共同探討MeToo議題。

▲《公視主題之夜SHOW》透過沉境的互動方式，共同探討MeToo議題。（圖／公視提供）

在談到「當你被帥哥或辣妹強吻」，有公民來賓提出個人想法直言：「我會嚇死並趕快推開，就算我喜歡，對方是我的菜也不能這樣。」卻也從另個角度揣摩大眾主流的想法可能是：「基本上只要對方是你的菜，強吻應該都會就直接順水推舟下去吧？！」讓主持人鄧惠文深有感觸地說：「這就是這一題的難處，我們永遠要區分說現在是『發生性騷擾』，還是『發生戀愛』就是困難的地方。」

▲法國紀錄片《傑哈德巴狄厄：偶像的墮落》。（圖／公視提供）



《公視主題之夜SHOW–傑哈德巴狄厄：偶像的墮落》於9月13日晚間十點在公視頻道首播，週六（9/14）上午七點半重播，完整版節目內容同步上架「公視+」影音平台。