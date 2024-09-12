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Liam親曝綠洲合體關鍵：我先打給Noel的！　兄弟一架吵15年終破冰

記者蕭采薇／台北報導

英國搖滾天團「綠洲合唱團」（Oasis）相隔15年宣布復出，當年團中靈魂兄弟檔諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）和連恩蓋勒格（Liam Gallagher）大吵一架後拆夥，多年來成為粉絲心中意難平。如今重組，弟弟連恩也透露，「是我打電話給他（諾爾）的。」

▲搖滾天團「綠洲合唱團」（Oasis）重組，成為西洋樂壇和英國當地最熱門的新聞。（圖／路透社、達志影像）

▲搖滾天團「綠洲合唱團」（Oasis）稱霸90年代的英國樂壇，更是一代人的青春回憶。（圖／達志影像）

綠洲於上月27日宣布重組，並將在明年夏天在英國和愛爾蘭展開巡迴，開賣當天超過400萬人線上搶票，人氣絲毫不減當年。近日連恩在X（推特）被粉絲問及重組的契機，他也直接回應：「是我打給他的，但不要跟任何人說，我不想讓大家覺得我是個軟弱的小子，我們知道就好，乾杯。」

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▲連恩蓋勒格（Liam Gallagher）透露綠洲重組，是他先打電話給哥哥諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）。（圖／翻攝自X）

▲連恩蓋勒格透露綠洲重組，是他先打電話給哥哥諾爾的。（圖／翻攝自X）

諾爾與弟弟連恩在2009年8月底的一場演出前，在後台大吵一架後分道揚鑣，團隊就此解散，兩人十多年來也幾乎沒有聯絡。不過這幾年，連恩常常透過社群或受訪時呼喚哥哥，但諾爾幾乎都不為所動，甚至多次表示「綠洲復出是完全沒必要的事」。

▲▼綠洲合唱團（Oasis）連恩蓋勒格（Liam Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

▲連恩蓋勒格多年來不斷向哥哥喊話，希望綠洲能有機會重組。（圖／達志影像／美聯社）

對於弟弟的喊話，諾爾也曾表示：「他如果有誠意，應該要先打給電話給我。」連恩對此則表示：「我不是那個決定離開和解散綠洲的人，應該是他要跟我聯絡，並且準備一盒巧克力跟我道歉。」兄弟間互不相讓，不過「綠洲復合」，也依然是多年來兩人受訪時都不斷被提及的必備問題。

▲▼綠洲合唱團（Oasis）在兄弟檔諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）和連恩蓋勒格（Liam Gallagher）大吵一架後解散。（圖／CFP）

▲諾爾蓋勒格曾是綠洲的主要創作者和決策者。（圖／CFP）

不過2024年開始，煙硝味似乎逐漸散去。先是連恩在個人演唱會上，演唱了從綠洲時期就多是由諾爾演唱的歌曲《Half the World Away》，並表示：「這首歌獻給我的哥哥。」而諾爾先前受訪時，則大方稱讚弟弟連恩，「有些歌我唱來是不錯，但連恩唱的話就是超棒！」

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綠洲合唱團, Oasis, 諾爾蓋勒格, Noel Gallagher, 連恩蓋勒格, Liam Gallagher

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