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蔣萬安賓州大學演講「學霸星二代提問」！媽驕傲曬照：女兒欸

蔣萬安回母校賓州大學演講，和學弟妹分享留學生活。（翻攝《鏡新聞》畫面）

▲蔣萬安回母校賓州大學演講，和學弟妹分享留學生活。（翻攝《鏡新聞》畫面）

圖文／鏡週刊

台北市長蔣萬安訪美，於當地時間11日回到母校賓州大學參加留學生座談會，和學弟妹分享留學生活。他在學弟點歌下唱起周杰倫的〈告白汽球〉，一名「星二代」學妹也發問，讓在台灣的媽媽又驚又喜。

前主播、STUDIO A共同創辦人蔣雅淇昨（11日）在IG限動貼出21歲女兒關愛與蔣萬安的合照，關愛是賓州大學的學生，她手中拿著蔣萬安的書籍《台北．萬安〉，甜美可愛。關愛在蔣萬安演講時提問，讓蔣雅淇看了興奮說：「媽啊~女兒還發問欸。」

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關愛（左）跟大學長蔣萬安（右）合照。（翻攝蔣雅淇IG）

▲關愛（左）跟大學長蔣萬安（右）合照。（翻攝蔣雅淇IG）

關愛在座談會中，向蔣萬安發問。（翻攝《鏡新聞》畫面）

▲關愛（右邊站立者）在座談會中，向蔣萬安發問。（翻攝《鏡新聞》畫面）

蔣萬安時隔20年後重返母校，以學長身分留學生活，他說以前住的宿舍叫「Sansom East」，不過學弟妹告訴他「改建了」，他驚訝回應：「改建了？不見了？真的嗎？我原本還想說去看一下我以前的宿舍。」還有學弟希望他唱歌，他隨即哼唱〈告白氣球〉，現場氣氛超熱絡。

對於被問到有沒有可能把留學貸款額度提高？他表示同學們的建議都非常好，回來一定會全面思考，研擬提高留學貸款，「全面盤點我們對於年輕朋友，各項照顧的政策，相關的經費，我們希望都能夠提高，讓同學們能在國外無後顧之憂」。


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蔣萬安, 關愛, 蔣雅淇, 鏡週刊

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