麋先生出道12年首推週邊！　一開賣就秒殺「公司緊急補貨」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生即將於9月21日首次登上台北小巨蛋開唱，日前麋先生於直播中搶先公開多達11款的全新演唱會周邊，眾多商品在昨一開賣即迅速售罄，公司隨即緊急補貨。

▲麋先生首度推出演唱會周邊。（圖／相信音樂提供）

這次周邊還有與享譽全球的球星大谷翔平、韓團防彈少年團（BTS）、知名藝術家村上隆等人合作的國際潮流品牌NEW ERA，首度與華語樂團麋先生聯名推出限量「NEW ERA 9TWENTY 麋鹿電繡老帽」，還推出了成團以來首支專屬「都是浪漫愛的 MIXER互動手燈」，團員們滿心期盼表示：「希望演唱會當天可以看到台下每一個人都拿著手燈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

周邊商品不僅備受歌迷喜愛，麋先生五位團員也相當滿意。主唱聖皓說：「我們常常到各個地方演出，有了手燈，就能一眼看到歌迷的存在，手燈就像是彼此之間相認的信物。」而平時對帽子情有獨鍾的鼓手逸凡，看到這次聯名推出的老帽實品時，興奮地直呼：「身為帽子控的我受不了了！」Bass手以諾表示：「連爆米花紀念紙提袋都設計得很精美。」吉他手喆安和小B則透露團員們私心都很喜歡硬殼收納包，「巡演期間因為常常飛行，這個收納包對我們來說超實用。」

▲麋先生精心設計周邊。（圖／相信音樂提供）

麋先生表示，從半年前開始就和公司一起籌備規劃，「其實每一次周邊商品團員們都有參與設計、討論，這次是我們第一次的小巨蛋，所以設計了比以往更豐富的周邊商品。」商品整體以低調、深色為主，並結合了麋先生代表性的「麋鹿」、象徵浪漫的「花」、演唱會主題「馬戲團」等元素發想設計。