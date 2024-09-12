金鐘沒入圍「夢多看直播哭紅鼻子」！難過到說不出話：我真的很在意

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎入圍名單於11日揭曉，結果當然是幾家歡喜幾家愁。夢多得知主持的《壯遊天下》未獲提名後，不禁哭紅鼻子，「難過到說不出話⋯也許我是真的很在意⋯。」

▲夢多有看公布金鐘獎入圍名單的直播。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）



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夢多11日側拍自己盯著手機、沒有聽到自己的名字出現在入圍名單的反應，並在事後低落地說，原本心想既然疫情已經解封，他可以帶媽媽一起走紅毯，不料未能如願。

▲夢多一度難過到說不出話。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）



夢多一度眼眶泛淚，話都說不下去，只能不停拍手轉移注意力，「其實拍節目不容易啊，因為我不是電視台，這麼多贊助商都是我自己找的，所以非常花錢。」

▲夢多原本以為有機會帶媽媽走紅毯。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）



夢多誇讚所有工作人員的表現都很棒，他未來也不會放棄，節目更會繼續拍攝，「反正沒有入圍也不會死啊，我已經很幸福了，我在台灣這個國家可以做自己喜歡做的事情、可以生活、然後我養了3隻（毛）小孩。」

▲夢多自我打氣。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）