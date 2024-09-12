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遭名媛版大S控精神暴力！前夫怒列拋家4罪狀「拿家用錢做縮陰道手術」

記者陳芊秀／綜合報導

「名媛版大S」夏黃廉盈在2021年結束和夜店大亨夏天倫的12年婚姻，然而日前被男方公開指控「偷紅包」，為此昨日（11）發長文反駁，反控經歷前夫精神暴力，離婚後遭抹黑，已經委請律師代為處理。而前夫再度發文，回應雙方的財產問題。

▲夏黃廉盈宣布跟老公分開。（圖／翻攝自臉書／夏黃廉盈）

▲夏黃廉盈與前夫夏天倫陷離婚糾紛。（圖／翻攝自臉書／夏黃廉盈）

夏天倫發文表示，對於將個人家務事公之於眾，並不會感到抱歉，因為這些問題已經討論3年之久。他強烈指責前妻，包括罪狀一是跟一堆不良媽媽們與一堆牛郎去KTV玩到天亮，罪狀二是離婚前不回家也拒絕與孩子聯絡，更痛斥被對方指控精神暴力，「精神暴力是什麼東西？胡說八道。用屁股想一想，要是有一滴滴任何種類暴力行為。被暴力還願意安安靜靜的被離婚喔？」他更說出前妻第三罪狀「拿我給你家用的錢去做縮陰道手術讓再做假胸部手術而直接不繳該付的卡費」，導致他們付了一堆遲繳罰款。

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關於離婚後的財務爭議，夏天倫強調一些房地產和資產屬於他家族，並且是以借名登記的方式處理，因此他認為前妻無權擁有這些財產。他提到雙方經過長時間談判後，前妻最終交還了相關資產。此外，他強調爺爺給予孩子的紅包錢不能被扣留，並質疑前妻的購物習慣和財源。

夏天倫再列前妻第四罪狀，：擺爛身為妻子、母親的責任。所以提出離婚，之後約1個月才開始要求名下物業轉來，因此認為對方沒有立場留下夫家的東西，文中直嗆女方離婚前拋棄家庭，「被我離婚我還那麼三八要幫你跟黃先生出房租喔」，更激動控訴前妻對家人精神暴力。過去他主動要求前妻多花時間規劃與家人相處，自己也存有安排月曆的檔案，但是前妻時常突然取消，與女方長文強調沒有放棄家人，是截然不同的說法。

最後夏天倫表示，自己不需要律師的協助來撰寫這篇文章，強調所述內容全部屬實，並預告將於週五夜間進行直播，進一步回應外界關注。

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