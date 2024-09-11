林智妍合體超美親姊！「臉蛋相似度爆表」網驚豔：這什麼神基因

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星林智妍（林知衍）憑藉著《黑暗榮耀》中的反派涎鎮一角爆紅，走上事業巔峰，獲得了不少獎項，也因戲與男友李到晛結緣，目前仍穩定交往中。私下經常透過社群與粉絲分享生活的她，日前在Instagram曬出與親姊姊的合照，姊妹倆相似度極高，堪稱是雙胞胎，被網友狂讚是神基因，引起不小討論。

▲林智妍經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自林智妍Instagram）

林智妍日前個人Instagram上公開了與姊姊的合照，引起粉絲熱烈關注。貼文中寫著：「和姊姊的夜間高爾夫，雖然打得很爛，但沒關係。」。照片中可看到林智妍身穿全套高爾夫裝備，並在球場上留下了合影。在另一張照片中，林智妍與姊姊親密地拍下了自拍，展示了深厚的感情，林智妍與姊姊有著相似的五官，兩人的氣質也十分相似。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林智妍曬出與親姊的合照，引起熱烈討論。（圖／翻攝自林智妍Instagram）

網友們看到照片後紛紛留言「姊姊也很漂亮耶，超強，這基因是怎樣」、「兩人也太像了吧」、「簡直是複製貼上」、「哇還以為是雙胞胎」、「兩個人都太美了」、「一瞬間沒認出哪個是姊姊」。此外，林智妍主演的電影《左輪手槍》在近日熱映中，參演的電視劇《玉氏夫人傳》也備受期待。