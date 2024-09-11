視網膜放棄百萬訂閱轉戰電視！首入圍金鐘主持人　放聲尖叫激動吐心聲

記者孟育民／台北報導

YouTuber視網膜經營頻道《眼球中央電視台》近八年，在去年5月宣佈暫停更新，放棄112萬訂閱轉戰電視圈，坦言：「做到一個程度就會疲乏，有一點被掏空，所以我想換一個環境。」他和李霈瑜（大霈）主持的公視談話節目《哈囉！你給問嗎？》，今（11日）入圍生活風格節目獎與生活風格節目主持人獎，對此他第一時間緊盯直播，聽見自己名字更放聲尖叫，激動的心情隔著螢幕都能感受到！

▲李霈瑜（大霈）、視網膜主持《哈囉！你給問嗎？》入圍生活風格節目獎與生活風格節目主持人獎。（圖／公視提供）

由李霈瑜（大霈）、視網膜主持的公視談話節目《哈囉！你給問嗎？》入圍生活風格節目獎與生活風格節目主持人獎，從自媒體轉戰電視圈的視網膜對於首次入圍電視金鐘獎表示：「入圍了！ 三年前主持電視金鐘時從未想過三年後會入圍主持人獎，謝謝評審的肯定和所有合作夥伴，接下來就交給天意了！我要跟大霈一起走紅毯！。」

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▲視網膜拍下珍貴畫面。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

大霈本次同時也以親子實境節目《換個爸媽過幾天》入圍兒童少年節目主持人獎，雙喜臨門的她也回應：「我要跟視網膜手牽手走紅毯！身為主持人可以遇到帶著自己跨出舒適圈的節目主創團隊實在是很幸福的事，能夠與聰慧幽默的視網膜搭檔更是最美好的安排！」