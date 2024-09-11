《華麗計程車行》入圍金鐘6獎！李李仁「反轉演技」第一反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

台劇《華麗計程車行》在今（11）日第59屆金鐘獎入圍名單公布中，入圍了6大獎項，包括戲劇節目獎、戲劇類節目編劇獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目女配角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇類節目原創歌曲獎。

▲《華麗計程車行》入圍金鐘6大獎。（圖／LINE TV、華視提供）

《華麗計程車行》由導演莊景燊、導演黃常祚、製作人徐國倫、編劇林佳慧、林美慧組成金牌製作團隊打造，此次入圍戲劇節目獎、戲劇類節目編劇獎，讓導演、編劇相當感激。導演莊景燊感性表示「謝謝評審，很開心《華麗計程車行》能夠入圍六項金鐘獎，這是所有演員與工作人員全心投入的成果，不管入圍與否，你們都是我心中的得獎者！這次創作是趟難忘的旅程，謝謝一起上車的夥伴，希望我們的計程車可以繼續開下去！」

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▲《華麗計程車行》入圍金鐘6大獎。（圖／LINE TV、華視提供）

導演黃常祚也說「感謝《華麗計程車行》載著我們全部的運將、工作人員們，一起經歷這一段艱辛又溫暖的旅程，感謝LINE TV，感謝華視，更感謝所有評審對華麗的肯定，讓這一趟小黃之旅還能有機會到金鐘59下客！不論結果如何，慶功宴後請大家『開車不喝酒，喝酒不開車，若要叫小黃，華麗計程車』。」

入圍戲劇類節目編劇獎的編劇林佳慧說「華麗計程車行是一個描寫小人物的故事。但小人物其實不小，每一台計程車上的司機們，都是家庭中最堅固、巨大的能量中心。劇組也是。是我們的能量一起共同創作出這個作品，很高興我們一起入圍了戲劇類最佳節目，一起完成這趟華麗的旅程。」

▲《華麗計程車行》入圍金鐘6大獎。（圖／LINE TV、華視提供）

入圍戲劇節目女主角獎的楊麗音，劇中飾演「董娘（丁靜惠）」，角色通達人情又感情豐沛，富有待人接物的處世經驗。面對不同人時，會有不同的應對進退，楊麗音收放自如的精湛演技，讓董娘這個角色更加立體飽滿，連董娘本尊都稱讚不已。對於此次入圍，楊麗音說，感謝金鐘評審的肯定，直呼「對手都好強，有希望但沒把握，呵呵呵。我們金鐘59見喲，謝謝大家。」

▲《華麗計程車行》入圍金鐘6大獎。（圖／LINE TV、華視提供）

李李仁劇中飾演車行司機「阿信」，為了詮釋性別氣質陰柔的阿信，舉止投足都經過細心打造，連呼吸方式都不一樣，簡直脫胎換骨，而原本不會吹口琴的他，也願意學習新樂器，為角色注入更多豐富細節。此次入圍戲劇節目男配角獎，李李仁心中充滿感恩，「謝謝LINE TV和華視，謝謝兩位導演莊景燊導演以及黃常祚導演，謝謝整組的工作人員，更謝謝同組的演員，因為有其他精彩的演員才會有可愛的阿信的誕生。」

▲《華麗計程車行》入圍金鐘6大獎。（圖／LINE TV、華視提供）

黃舒湄飾演車行司機「阿霞」，當她接獲阿霞這角色後，將一頭長髮剪成俐落帥氣短髮，也由於阿霞內心有很多不願被看見的創傷，因此黃舒湄上戲時都會在左手腕戴著黑色護腕，為的就是要掩蓋著阿霞成長過程中的自殘傷疤。她與母親（王滿嬌飾）長年不睦，兩人和解的戲碼更是滿滿洋蔥。

▲《華麗計程車行》入圍金鐘6大獎。（圖／LINE TV、華視提供）

黃舒湄得知入圍戲劇節目女配角獎，激動表示「聽到消息時正在騎腳踏車，於是開心地沿著河岸向前衝！能再次入圍金鐘，對我這個中年轉行的上班族來說，是天賜之恩！謝謝我的狗狗『來寶』陪我到嘉義拍戲，從面談到後製，她全程參與了我的華麗計程車行之旅！謝謝《華麗計程車行》工作團隊、觀眾、評審，給『大齡演員』機會，希望能繼續用表演，為觀眾帶來生命的撫慰。」

▲《華麗計程車行》入圍金鐘6大獎。（圖／LINE TV、華視提供）

歌手邱軍為《華麗計程車行》演唱台語插曲〈運轉人生〉，推出後深受各界喜愛，引發熱烈迴響。此次入圍戲劇類節目原創歌曲獎，邱軍收到訊息當下差點忘記上火車，說道「收到入圍消息當下剛好工作結束，要回台北的火車剛好正要進站，心情還沒平靜下來差點忘記上車，一直處於比較激動的狀態。對於入圍真的除了感動還有很多感謝，謝謝唱片公司索尼音樂、經紀公司金星文創和《華麗計程車行》劇組，以及謝謝一直支持這首歌的粉絲朋友們，感謝這一切，我會繼續努力。」