江蕙罹癌聲音受損？1年前「開金口哽咽哭了」影片曝光　揭嗓子真實狀況

記者田暐瑋／綜合報導

江蕙引退9年，10日突然公開坦承罹癌消息，當年選擇離開最愛的舞台就是為了治病，甚至一度丹田受損，失去了珍貴的聲音，讓外界擔憂她的嗓音是否受到影響？而2023年她曾現身張清芳演唱會，當眾獻唱〈家後〉，當時的影片也再被網友討論，一開口就讓全場激動尖叫。

張清芳2023年在台北小巨蛋開唱，邀請眾多明星好友，包括蔡康永、林心如與霍建華夫妻等出席，串場時突然點名坐在貴賓席的江蕙，讓全場歡聲雷動，在她的苦苦哀求之下，江蕙竟開口唱了2句〈家後〉，也是自2015年封麥以來首度開金口，現場瞬間嗨到最高點。

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▲江蕙去年在小巨蛋現場演唱《家後》。（圖／上引娛樂提供）



如今江蕙公開罹癌導致嗓音受損，有網友回頭看當時影片，發現她的嗓音依舊穩健、極具感染力，看得出復原狀況不錯，並未受到嚴重影響。而當時江蕙看到張清芳在台上唱歌的模樣，也一度哽咽；「剛妳叫我唱歌，我聽到這麼多掌聲，我有點感動，謝謝大家真的，好想哭。真的謝謝大家，聽到這些掌聲，代表大家都沒有忘記我，非常感動！」激動落下眼淚。

江蕙2015年身體出狀況，原本以為休息就會好轉，就診後才知道罹癌，在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，「肺栓塞、大出血等等接連而來。」連帶嗓子沙啞，甚至嚴重到無法開口說話，江蕙每天晚上都為了「失去視為珍貴的嗓音」而難過，現在身體恢復健康，她希望自身經驗想跟同樣在與病魔對抗的朋友們分享正能量：「樂觀或許不能戰勝病魔，但是積極勇敢正向的心情，能使得機會變成無限大！」

▲江蕙。（圖／ETtoday資料照）

