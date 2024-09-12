小孟老師／9月12日星座運勢　魔羯夢想成真

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：加班完成急件
感情：進行相親安排
財運：財源滾滾而來
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：放下三心二意
感情：面對心中疑惑
財運：持續財經學習
幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：尋找更好工作
感情：獲得情人讚賞
財運：幸運獲得小獎
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：處女
【土象星座】
工作：可以美夢成真
感情：聽取家人建議
財運：努力研究股票
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：停止流言蜚語
感情：開心愉快相處
財運：相信自己直覺
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：正職兼職皆旺
感情：美好運氣到來
財運：重視未來版圖
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：天蠍
【水象星座】
工作：放心得到資源
感情：對自己有信心
財運：可以豐盛收割
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：風光明媚季節
感情：掠取佳人芳心
財運：放下心中執著
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：積極面對問題
感情：兩人皆大歡喜
財運：完成階段投資
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：懂得居安思危
感情：幸福美滿環繞
財運：財運再創高峰
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：等待開花結果
感情：平穩安定幸福
財運：平穩持續賺錢
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：靈機一動時刻
感情：想要調整相處
財運：調整獲利模式
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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