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61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆「已少互動」　本人親回應

4年前，翁家明、俞小凡合體代言，夫妻倆興趣嗜好雖不大相同，也各忙各的，但檯面上相安無事。（民視提供）

圖文／鏡週刊

61歲的資深男演員翁家明與俞小凡結婚23年，期間曾經出現空姐、幼稚園老師，但仍老夫老妻至今；日前又有讀者提供線報，有一位生技千金出現在翁家明身邊。本刊直擊翁家明與該名千金私約攀岩，互動熱絡而且交情要好。

本刊在8月16日收到讀者報馬，目擊翁家明的身邊出性了異性，不是俞小凡，而是一名「嫩妹」，兩人單獨去了台北市中山區新生北路上的一間攀岩館，互動有說有笑看似關係很不錯。本刊在下午兩點半直擊，果然就如讀者形容，翁家明與一名年輕女子非常非常靠近，正在開心聊天，聊到頗為忘我。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

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▲8月16日14：53，翁家明走出大門時很低調，還戴上口罩；嫩妹則外型俏麗，並被起底是生技千金。

翁家明與俞小凡雖然當年從結婚到戀愛，都讓外界覺得是一對令人稱羨的銀色夫妻檔，尤其男的有著愛家好男人的形象，而且戲約一部接著一部；雖然翁家明在2009年時有過婚外花邊，但當時俞小凡僅說：「日子還是要過，白天黑夜。」後來俞小凡慘遇詐騙，3,600多萬元辛苦工作的收入一夕化為烏有，翁家明則伴她度過瀕臨對人性失去信任的人生幽暗低谷。

翁家明常在社群分享戶外生活照，與俞小凡所呈現的畫風截然不同，也難怪周遭有親友揣測兩人關係已淡。

▲翁家明常在社群分享戶外生活照，與俞小凡所呈現的畫風截然不同，也難怪周遭有親友揣測兩人關係已淡。

總結來說成為夫妻23年來，翁家明與俞小凡彼此不離不棄，雖然身邊親友覺得兩人生活已經沒啥交集。本刊收到消息，翁家明與俞小凡一動一靜，男方喜歡戶外活動，愛好爬山涉水；女的則愛跟友人搓搓麻將，室內摸牌聊天，「已經少有什麼互動。」知情人士如此形容。

於是本刊直擊翁家明與俏麗嫩妹攀岩約會之後，進一步循線找上他的身邊親友，有些人認出嫩妹來了，說是翁家明有代言過一款生技保健產品，該女則是該家公司的千金來著；由此可知，這對男女其實順藤摸瓜可以找到連結。

去年底瓊瑤女郎時代倩影經典影視劇照展覽舉辦時，俞小凡曾露面出來幫忙站台，透露有適合的劇本也不排斥演出。

▲去年底瓊瑤女郎時代倩影經典影視劇照展覽舉辦時，俞小凡曾露面出來幫忙站台，透露有適合的劇本也不排斥演出。

回顧翁家明與該名生技千金的交集，該產品販售的公司登記在新北市板橋區三民路。根據網路公開的訊息，公司的代表人姓詹，資本總額是2,000萬元。

回應

翁家明被問到和生技千金攀岩一事，他表示：「那是我的小編。」表示自己跟品牌有長期合作約，因此小編也會時常陪他趴趴走，紀錄他的健康保健生活，他並出示當天工作群組對話內容，由於他過去po文爬山野遊都是一群人，這回只有一男一女難免引人遐想，他特別強調：「別想太多。」


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