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許光漢爆特權「低調挨餓只打1輪飯」！長官揭內情　還拿到救護員證照

許光漢因為服役表現良好，獲得榮譽假可以提前6小時出營區。（翻攝自鏡新聞）

圖文／鏡週刊

許光漢休假至9月8日就回營，之後的9月13日，許光漢才會撥交至服勤單位，到南投中興新村「公益大使團」服務。屆時會以個人才藝到公益團體表演，而就他本人對媒體說的「讓我低調度過這段時間」，其實聽來就是他內心寫照，畢竟多年忙碌，且極度保護隱私的他，能有一年的空檔「回歸民間」。

根據友人透露，其實許光漢滿開心能暫時放下明星身分。只是許光漢的大明星從軍記，無法像他期望的低調，才剛當了幾天大頭兵，就被爆出有3大特權。

許光漢獨自走出營區放假，向媒體說想低調度過這段時光的心願。（翻攝自鏡新聞）

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▲許光漢獨自走出營區放假，向媒體說想低調度過這段時光的心願。（翻攝自鏡新聞）

特權內容包括有獨立廁所、能吃外食和免上課，但都已被內政部駁斥，強調一視同仁。另外也有同寢的室友透露，許光漢上課認真，雖然折棉被、折蚊帳等內務，從未加過分，但他在「替代役之歌」比賽拿下第三名，充分發揮自己的專長。

【男神開趴偷偷溜2】入伍爆「3大特權」遭打臉　許光漢低調挨餓只打一輪飯

▲2021年因新疆棉風波，許光漢在中國大陸的經紀公司為他發聲明和CK、Puma等品牌解約。（翻攝自許光漢微博）

不僅如此，因許光漢曾被鄰兵在網路上透露，他食量很好，但沒有補到第二輪主菜，感覺有點不開心，於是許光漢之後第二輪就都不補菜了，就是不想成為焦點。

軍中長官也稱讚他低調、認真，表現良好除了可提早放假外，還有到福利社購買零食的小小獎勵，他也取得初級救護技術員證照，連他服役單位所在地的南投縣，都想邀請他擔任觀光大使。


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