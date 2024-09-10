劉德華演唱會踩空重摔「發聲報平安」　曝傷勢程度：以後不會

▲劉德華展開「Is The Day..今天」巡迴演唱會。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

圖文／CTWANT

天王劉德華（華仔）近期展開「Is The Day..今天」巡迴演唱會，昨（9日）卻發生意外，因為舞台地下通道門突然打開，導致他唱到一半踩空重摔，讓現場粉絲都嚇壞。對此，劉德華親自發聲報平安，「我答應大家以後不會」。

劉德華自7月展開巡迴演唱會，至今已演出36場，昨晚最終站深圳站，當時他正在演唱〈男人哭吧不是罪〉，與歌迷合唱互動時，舞台的地下通道突然打開，使得他我腳直接踩進大洞中，幸好他反應迅速，及時用手撐住身體，並趴在舞台上。

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待他緩緩站起來，笑著對歌迷喊話「沒事！」隨後繼續演出。不過，這一摔讓他手部輕微擦傷，因此要求觀眾給他1分鐘時間下台包紮左手大拇指傷口。

▲劉德華在舞台上踩空受傷。（圖／翻攝自微博）

演唱會結束後，劉德華坦言意猶未盡，「沒想過這麼快，好像還沒唱完，感覺才剛剛開始，有點依依不捨」，順利演出36場，他希望這會是一個開始，「若問我在這36場演出中，覺得最好是什麼？我可以跟你說『觀眾』是最好」。

至於演出期間發生意外，讓現場觀眾擔心，劉德華要大家放心，抱歉地說：「我答應大家安安全全、健健康康，現在我手指受傷了，不好意思，以後不會。我答應大家以後不會」。

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