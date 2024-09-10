9年前就知江蕙罹癌！　好友「見她化療過程」噴淚…二姐反抱安慰

記者黃庠棻／台北報導

「二姐」江蕙今年將於10月5日國慶晚會登上台北大巨蛋，封麥9年後的復出，叫眾人相當期待。而她今（10）日突寫下長文聲明坦承，2015年身體開始出現變化，就診後發現罹癌，多次面臨生死交關。對此，好友方文琳也在臉書公開了江蕙化療的過程，引起熱議。

▲江蕙今透露自己發現身體出問題。（圖／資料照）

女星方文琳跟江蕙私下感情深厚，在對方寫下長文認了身體出問題後，也在臉書曬出合照，寫下「2015年的時候，二姐發現自己身體狀況，所以宣布退出封麥，好好治療對抗病魔，二姐是一位報喜不報憂的人，怕歌迷擔心難過所以沒有說出來。」

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▲方文琳跟江蕙私下感情深厚。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

不僅如此，方文琳也透露之前看到江蕙因為藥物治療，身體、臉部都浮腫，讓她看了忍不住抱著好友大哭一場，沒想到江蕙反過來安慰她「哭啥啦，沒事了啊」，讓她感動直呼「我的阿姐真的是很勇敢、很正面的」、「她就是這麼的一個人，我愛的姐」。

▲江蕙反過來安慰方文琳。（圖／ETtoday資料照）

此前，好友「二姊」江蕙即將於國慶復出開唱，卻引來不少酸民開嗆，方文琳先前出席舞台劇總彩排時被問到此事說，一度想要為她發聲「本來我也想寫些什麼，但也就算了。」至於有無關心好友，「我沒有去問她的心情，但可想而知她的壓力應該很大。」

