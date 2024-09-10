呂文婉遭嗆「沒男人很可悲」！她怒回擊：身邊最不缺就是假人設

▲資深媒體人呂文婉經常公開大聊演藝圈內幕。（圖／翻攝自臉書／呂文婉get in TOUCH）

圖文／CTWANT

資深名嘴呂文婉個性嗆辣，有話直說的個性深受觀眾喜愛，是許多談話節目的常客。面對酸民嗆聲，她近日忍不住回擊，「有個貌似完整的家，就跟幸福畫上等號？我身邊最不缺的就是假人設。」

呂文婉在臉書表示，「是的，我單親，獨自把女兒撫養長大，這沒什麼好說嘴的，當初沒人逼妳，後果當然得自行負責，但單親有罪嗎？走入AI世界的今天，社會竟還存在對單親女性的歧視、貶抑和不友善。」

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呂文婉指出，總會有人在版面留言「妳單親吧！沒男人很可悲」、「對啦！妳很能幹啦！沒男人愛有什麼用」、「保養那麼好有什麼用，快找個男人啦，不然等老了，看誰要妳」、「那麼會賺錢又如何，身邊沒伴，連日本都沒去過」等。

她直言，老實說，早就百毒不侵的她，看到這些留言，連一碟小菜都算不上，「我就問，有男人真的比較好嗎？畢竟優質的少的可憐，有個貌似完整的家，就跟幸福畫上等號？我身邊最不缺的就是假人設，天天演活好老公、好爸爸，背地裡盡是抱怨老婆，哭訴沒溫暖。」

呂文婉說，也許對方樂在其中、樂此不疲，基於商業考量，當然與旁人無關，但至少自己很清楚自己要什麼，真真切切的、實實在在的，品嘗酸甜苦辣，體悟悲歡離合，才懂幸福的溫度，「結論沒男人不會死，男人沒良心妳會死。」

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